Izbori u Nikšiću i Herceg Novom 13. aprila

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović raspisao je za 13. april redovne lokalne izbore u Nikšiću i Herceg Novom.

Milatović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, naveo da se, pored uvažavanja rokova za raspisavanje lokalnih izbora utvrđenih zakonom, pri određivanju datuma izbora rukovodio potrebom racionalizacije sprovođenja izbornog procesa, na način što će izbori u obje opštine biti održani istog dana.

On je svim učesnicima predstojećeg izbornog procesa poželio uspješnu i fer kampanju.

„A građanima Nikšića i Herceg Novog da dobiju vlast koja će osigurati dinamičan razvoj ova dva grada“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS