Fon der Lajen: Veliki napredak u EU integracijama tokom prvih 100 dana Vlade

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je napravila veliki napredak u evropskim integracijama tokom prvih 100 dana Vlade, kazala je predsjednica Evropske komisije (EK) Ursula fon der Lajen.

Ona je, na sastanku sa premijerom Milojkom Spajićem u Briselu, istakla da su napravljeni sjajni rezultati, uz odličnu saradnju Vlade i Parlamenta.

“Fon der Lajen je čestitala Crnoj Gori na velikom napretku, koji je ostvaren na polju evropskih integracija tokom prvih 100 dana Vlade”, saopšteno je iz Spajićevog kabineta.

Ona je kazala da je, nakon 100 dana nove Vlade, sjajno vidjeti Crnu Goru potpuno fokusiranu na svoj cilj u pristupanju i kako pravi dobar napredak.

Fon der Lajen je naglasila da su imenovanja u pravosuđu i brojne druge reforme pravi pokazatelj da Crna Gora želi da napravi završni korak ka velikoj evropskoj porodici.

Na sastanku je ocijenjeno da u kontekstu ubrzanog puta ka EU prioritet moraju ostati poglavlja 23 i 24.

Spajić je podsjetio da je na sastanku sa Fon der Lajen, tokom prvog radnog dana 44. Vlade, obećao da će parlamentarna većina isporučiti rezultate iz evropske agende.

On je istakao da je zadovoljan što već nakon 100 dana može da se govori o velikim uspjesima.

Spajić je dodao da je to samo početak i da će Crna Gora nastaviti da radi na reformama.

Na sastanku je saopšteno da su politička stabilnost, konstruktivan i inkluzivan dijalog sa opozicijom pravi način da se nastavi sa ubrzanim progresom na EU putu.

“U tom kontekstu vrlo je važno i što je taj pristup doveo do depolarizacije društva”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su Spajić i Fon der Lajen razgovarali i o ekonomskoj konvergenciji Crne Gore, o načinima da se dođe do ubrzanog ekonomskog razvoja kako bi dostigla države EU na tom polju.

