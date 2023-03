Đukanović: Vjerujem da će građani pametno odlučiti

Podgorica, (MINA) – Kandidat Demokratske partije socijalista (DPS) za predsjednika države Milo Đukanović kazao je da vjeruje da će crnogorski građani na predsjedničkim izborima odlučiti pametno, u svoju i korist Crne Gore.

On je, nakon glasanja u Podgorici, novinarima rekao da je, ko god da bude u drugom krugu izbora, siguran da će imati korektan duel.

Đukanović je poručio da je siguran u svoju superiornost.

On je naveo da vjeruje da će biti drugog kruga predsjedničkih izbora jer je, kako je kazao, takva ponuda na političkoj sceni i puno je kandidata.

„Ne vjerujem da je realno govoriti o tome da se ovo može završiti bez drugog kruga“, dodao je Đukanović.

On je, odgovarajući na pitanje novinara koga bi volio da vidi u drugom krugu, rekao da ne preferira nikog posebno i „da zna da svi imaju isti naboj, a to je kako poraziti dosadašnjeg predsjednika“.

Đukanović je kazao da očekuje da će građani Crne Gore, svojim doprinosom slobodnom izražavanju volje, potvrditi demokratsku zrelost crnogorskog društva.

„Prethodnih dvije i po decenije prošli smo kroz mnogo izbornih procesa, uključujući i referendumski“, naveo je Đukanović.

On smatra da je bilo primjetno da je nivo demokratske kulture i odgovornosti u Crnoj Gori iz jednog u drugi proces bio na većem nivou.

Prema riječima Đukanovića, ovo je prilika da Crna Gora potvrdi sposobnost da živi u uslovima političke i društvene stabilnosti, da nastavi predano da realizuje reforme, postiže standarde i ostvaruje cilj koji zdušno podržava tri četvrtine crnogorskog društva.

„Vjerujem, na bazi dosadašnjih iskustava, da će građani Crne Gore i ovog puta odlučiti pametno, u korist svoju i korist svoje države“, kazao je Đukanović.

Upitan može li se očekivati da se, ukoliko izgubi izbore, pojavi kao nosilac liste DPS-a na parlamentarnim izborima, on je rekao da ne planira da izgubi predsjedničke izbore.

„A može se očekivati da predvodim svoju partiju na parlamentranim izborima“, naveo je Đukanović.

On je ocijenio da je Crna Gora, u posljednje dvije i po godine, u ozbiljnoj krizi – institucionalnoj, ekonomskoj, finansijskoj, bezbjednosnoj.

Crnoj Gori, kako je kazao Đukanović, treba povratak u stanje normalnosti u kojem je bila dugo vremena nakon obnove nezavisnisti i u kojem je dinamično išla ka svom cilju.

Prema njegovim riječima, dobra vijest jeste ta da će poslije ovih, u Crnoj Gori biti održani prijevremeni parlamentrani izbori.

Đukanović je rekao da bi Crna Gora nakon tih izbora mogla dobiti kompetentnu, odgovornu, reformsku vladu koja bi, zajedno sa predsjednikom i parlamentom, nastavila da zemlju vodi ka željenom cilju.

On je dodao da je to odlična šansa i da druge i drugačije u demokratskom društvu nema.

Đukanović je kazao da misli da će izborna šansa biti iskorišćena i da će građani slobodnom voljom opredijeliti dalji put razvoja države.

On je rekao da „možemo da razumijemo ili ne važnost svog glasa za budućnost zemlje, ali da ne možemo da ne razumijemo da time opredjeljujemo put budućnosti svoje djece“.

„Ili ćemo nastaviti da se generacijski i dalje saplićemo po balkanskim bespućima, ili ćemo konačno kao što svi želimo, ne govorim samo o Crnoj Gori nego o svakom balkanskom društvu i državi, naći svoje prirodno mjesto u evropskoj porodici. Žalosno je da smo toliko decenija izgubili“, naveo je Đukanović.

On je poručio da, ipak, nikad nije kasno.

„Ako smo sada stali sa obje noge na taj put, ja sam optimista. Mislim da možemo, zahvaljujući svojim potencijalima, postati jedan uzoran evropski region“, rekao je Đukanović.

Upitan kako će graditi odnose sa Srbijom, ukoliko ostane predsjednik, on je kazao da je njegova želja uvijek ista – najbolji mogući odnosi sa svim susjedima, počev od te države.

On je dodao da je želja tu, i da vjeruje da je svojim ukupnim djelovanjem to i dokazao.

„Rekao sam više puta tokom kampanje, mislim da je vododjelnica na balkanskoj političkoj sceni između politike koja smatra da i na Balkanu može da živi multietnička demokratija i da možemo da živimo onako kako živi Evropa, i nacionalista koji u to ne vjeruju“, naveo je Đukanović.

On je kazao da nacionalisti vjeruju da treba korigovati granice, da se treba udruživati u „nacionalne i vjerske svetove“.

„A ja u tu budućnost ne vjerujem, i prosto mi smo sukobljeni kada je u pitanju ta koncepcija. To ne znači da smo neprijetelji“, rekao je Đukanović.

On je poručio da nije neprijatelj ni Srbije niti bilo koga pojedinačno u toj državi.

„Samo što smatram svojom odgovornošću da vrlo žilavo branim svoj pristup, vjerujući da je to najbolji pristup za državu koju ja predstavljam“, naveo je Đukanović.

Kako je istakao, građanska Crna Gora nema alternativu.

„Kada bi Crna Gora zalutala bilo kojim nacionalističkim rukavcem, to bi bilo put njenog kraja“, kazao je Đukanović.

