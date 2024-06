Ćulafić: Na portalu GIS Podgorica lični podaci građana

Podgorica, (MINA) – Na portalu podgoričkog Geografskog informacionog sistema (GIS) može se doći do ličnih podataka građana Glavnog grada, kazao je odbornik Demokratske partije socijalista (DPS) Stefan Ćulafić i pozvao Agenciju za zaštitu ličnih podataka i tužilaštvo da zaštite privatnost i prava građana.

Ćulafić je na društvenoj mreži X napisao da se, osim o nečuvenom amaterizmu i neprofesionalnosti nadležnih službi, radi i o krivičnoj odgovornosti ugrožavanja ličnih podataka.

„Jednostavnom pretragom na portalu GIS Podgorica dolazi se do ličnih podataka građana Glavnog grada, poput jedinstvenog matičnog broja i slično“, naveo je Ćulafić.

On je pozvao Agenciju za zaštitu ličnih podataka i nadležno tužilaštvo da pod hitno zaštiti privatnost i prava građana Podgorice koja su, kako je kazao, flagrantno prekršena i ugrožena.

„I da utvrdi odgovornost između nadležnih službi, počev od službi Ministarstva urbanizma, pa do nadležnih u Glavnom gradu“, rekao je Ćulafić.

