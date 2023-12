Bardić dobila prijetnje smrću, pozvala nadležne da hitno reaguju

Podgorica, (MINA) – Potpredsjednici Foruma žena Socijaldemokrata (SD) Stanislavi Tanji Bardić u nedjelju je na društvenoj mreži X prijećeno smrću, a vrijeđana je i na osnovu nacionalne, etničke i vjerske pripadnosti, saopšteno je iz te partije.

Kako su kazali iz SD-a, Bardić je povodom prijetnji i uvreda dala izjavu u Odjeljenju bezbjednosti u Baru.

Iz te partije su rekli da je Bardić na društvenoj mreži X objavila fotografiju dijela popisnog listića koji joj je ostavio popisivač 2011. godine, uz komentar „Popis 2011. Ništa se ođe mijenjati neće, 2023. godina”.

Iz SD-a su naveli da je ta objava izazvala niz komentara sa nepoznatih naloga u kojima su Bardić upućene uvrede na osnovu nacionalne, vjerske i etničke pripadnosti, kao i prijetnja smrću, uz objavu funkcije na kojoj se trenutno nalazi.

Bardić je istakla da te prijetnje čine da se u sopstvenoj državi osjeća nesigurno, ugroženo i nezaštićeno i pozvala je nadležne organe da zaštite nju i njenu porodicu, kao i da u što kraćem roku izvršioce pronađu i privedu pravdi.

„Cijenim da je urgentno postupanje u ovom, ali i sličnim slučajevima koji targetiraju žene na javnim funkcijama, neophodno radi kreiranja što sigurnijeg ambijenta za politički aktivizam žena, koji samo pravovremena reakcija institucija može ohrabriti”, rekla je Bardić.

Poslanik SD-a Branislav Nenezić ranije danas je kazao da je zabrinut povodom prijetnji Bardić i pozvao nadležne institucije da reaguju.

I predsjednica Foruma žena SD-a Ivana Raščanin Radičević pozvala je nadležne da reaguju.

Bardić je menadžerka Opštine Bar.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS