Abazović: Postoje tri klana koji švercuju cigarete u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović kazao je danas da postoje tri klana koji švercuju cigarete u Crnoj Gori.

“Jedan je pokrovitelj partija u kojim su (Raško) Konjević, (Ranko) Krivokapić i (Milo) Đukanović. Možda su sve tri bile pokrovitelji u prethodnom periodu, ali sada je jedna dominantna”, kazao je Abazović na sjednici Odbora za bezbjednost i odbranu.

Abazović je rekao da se početka pravi konstrukcija, da on navodno ima veze sa švercom cigareta.

On je pozvao nadležne da utvrde svu njegovu odgovornost.

Abazović je kazao da je na sceni “zavaravanje tragova” i da istina mora da izađe na vidjelo.

Prema njegovim riječima, jedini čovjek za koga je upozorio Kenteru je Drago Spičanović.

“Ja sam rekao da je to čovjek koji ima kontakte sa ljudima koji rade šverc cigareta”, kazao je Abazović.

Kako je rekao, dolazak Spičanovića je ciljan u ANB.

