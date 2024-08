Pokupljeno mašinsko ulje izliveno u Bokokotorskom zalivu

Podgorica, (MINA) – Uprava pomorske sigurnosti i upravljanjanja lukama (UPSUL) pokupila je mašinsko ulje koje se jutros izlilo u more i očistila kupalište u Bokokotorskom zalivu, saopšteno je iz UPSUL-a.

U saopštenju se navodi da su Inspekcija sigurnosti pomorske plovidbe i Institut za biologiju mora Kotor jutros obavijestili Pomorsko-operativni centar UPSUL-a da se na Markovom rtu kod hotela Hyatt Regency Kotor Bay Resort izlilo mašinsko ulje, koje su počelo širiti zalivom u pravcu Kotora.

Dodaje se da je Pomorsko-operativni centar odmah po pozivu angažovao preko Mornarice Vojske Crne Gore čamac EKO-1, koji je pristupio čišćenju zauljanih materija na površini.

“U isto vrijeme spasilački čamac SAR-4 i SAR skuter su pristupili čišćenju kupališta, tako da je mala količina zauljanih materija brzo i efikasno prikupljena sa morske površine”, navodi se u saopštenju.

Iz UPSUL-a su kazali da su o događaju obavjetili Komunalnu i Ekološku inspekciju da bi postupili u skladu sa svojim nadležnostima.

