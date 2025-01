Pokrenuta istraga protiv 13 osoba zbog stvaranja kriminalne organizacije i ubistva

Podgorica, (MINA) – Specijalno državno tužilaštvo (SDT) donijelo je naredbu o sprovođenju istrage protiv 13 državljana Crne Gore zbog osnovane sumnje da su počinili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo.

Kako je saopšteno iz SDT-a, za navedena krivična djela sumnjiče se R.Z, M.V, D.K, R.Ž, D.R, M.R, P.Đ, N.S, Ž.B, Z.P. i R.Ž.

U saopštenju se navodi da su K.L. i V.K. osumnjični za stvaranje kriminalne organizacije i krivično djelo pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela.

Iz SDT-a su kazali da je predmet istrage i krivičnog postupka djelovanje kriminalne organizacije koju je, u 2020. godini, organizovao R.Z, a čiji su pripadnici postali okrivljeni i druge, za sada neidentifikovne osobe, sa ciljem vršenja najtežih krivičnih djela protiv života i tijela.

“Predmet istražnog postupka je i djelovanje organizatora i okrivljenih i drugih pripadnika kriminalne organizacije koje je imalo za posljedicu lišenje života R.M, člana suprotstavljene kriminalne organizacije, na podmukao način, iz bezobzirne osvete i drugih niskih pobuda“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je predmet istrage i prikrivanje i uništavanja sredstava kojima je krivično djelo učinjeno i tragova i dokaza o ubistvu R.M, u novembru 2020.godine.

