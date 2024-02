Podrška SPCG u borbi za ostvarenje svojih prava

Podgorica, (MINA) – Vlada mora da snosi svu odgovornost za posljedice iznuđenog štrajka zaposlenih u prosvjeti, kazali su iz Unije slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG) i poručili da podržavaju prosvjetare u odbrani njihovih prava.

Iz USSCG su kazali da zaposleni u prosvjeti od danas drže javni čas donosiocima odluka, roditeljima, saradnicima koji ne podržavaju štrajk, građanima, predstavnicima civilnog sektora koji se kritički odnose prema njihovom ustavnom pravu na štrajk, a posebno đacima, o značaju borbe za pravo, pravdu, vladavinu prava i pravnu sigurnost.

Oni su podsjetili da je javni čas najavljen 27. decembra prošle godine, kada su protestnim skupom ispred Skupštine ukazali Vladi da neće dozvoliti da grubo prekrši odredbe Granskog kolektivnog ugovora (GKU) za oblast prosvjete.

Iz USSCG su rekli da opravdanost štrajkačkih aktivnosti koje su započeli zaposleni u prosvjeti leži u činjenici da je Vlada odlučna da ne ispoštuje i ne primijeni imperativne norme GKU.

„Stoga, Vlada mora da snosi svu odgovornost za posljedice ovog iznuđenog štrajka“, poručili su iz Unije.

Kako su kazali, dok sa adrese Vlade dolaze obećanja da za Crnu Goru konačno stiže vrijeme vladavine prava, ona u svojih prvih 100 dana vladavine odlučuje da pravnoj nesigurnosti izloži sve prosvjetne radnike.

„Na taj način, Vlada šalje pogubnu poruku društvu i svim drugim zaposlenima u Crnoj Gori da isključivo od njene volje zavisi primjena ili neprimjena zakona i kolektivnih ugovora“, smatraju u USSCG.

Oni su kazali da je bilo pokušaja da se štrajk zaposlenih u prosvjeti okarakteriše kao politički, da se okarakteriše kao nezakonit i da se zahtjevi zaposlenih u prosvjeti okarakterišu kao nerealni.

„Uprkos tome, svima koji žele da shvate, jasno je da se ovdje više ne radi o zahtjevima za povećanje zarade, već o zahtjevima za odbranu garantovanog prava, odbranu prava na kolektivno pregovaranje, odbranu prava na dostojanstvo zaposlenih u prosvjeti i odbranu dostojanstva profesije“, navodi se u saopštenju.

Iz USSCG su podsjetili da je tokom pregovaranja o izmjenama GKU rukovodstvo Sindikata prosvjete Crne Gore (SPCG) optuživano od dijela kolega i nevladinog sektora da je izdalo članstvo i zaposlene što nije insistiralo na jednokratnom povećanju zarada u visini 65 odsto.

Tada je, kako su naveli, rukovodstvo Sindikata prosvjete, kao odgovoran socijalni partner, uvažavajući ekonomsku situaciju u zemlji, ispregovaralo i u GKU za oblast prosvjete unijelo povećanje zarada za 40 odsto kroz povećanje koeficijenata zaposlenima, za tri godine.

Iz Unije su kazali da ti isti kritičari danas pokušavaju osujetiti štrajk zaposlenih u prosvjeti kritikom da se radi o nerealnim zahtjevima.

„Uprkos pokušajima da se kroz navodno ugrožavanje interese prava đaka, krivica i teret štrajka prebaci na SPCG, svakom dobronamjernom građaninu jasno je da ovom borbom svi zaposleni u prosvjeti drže jedno od najznačajnijih predavanja svojim đacima, učeći ih da ćutanjem i pasivnošću ne pristaju na grubo kršenje njihovih prava i da se bore za ostvarenje svojih ciljeva“, kazali su iz USSCG.

Oni su poručili da snažno podržavaju zaposlene u prosvjeti koji su u štrajku i da nepokolebljivo stoje uz njih i odbranu njihovog prava.

“Uvjereni da zaposleni u prosvjeti neće podleći pritiscima i zastrašivanjima, podsjećamo da je štrajk legitimni oblik sindikalne borbe garantovan zakonima i Ustavom, a koji podrazumijeva prekid rada koji zaposleni organizuju radi zaštite svojih profesionalnih, ekonomskih i socijalnih interesa”, zaključili su iz USSCG.

