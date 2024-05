Podrška Rezoluciji političko samoubistvo Vlade

Podgorica, (MINA) – Podrška Rezoluciji o Srebrenici predstavlja političko samoubistvo, poručili su okupljeni na protestu povodom usvajanja tog dokumenta u Ujedinjenim nacijama (UN).

Rezolucija o genocidu u Srebrenici dobila je podršku na sjednici Generalne skupštine UN-a.

Jedan od organizatora, Milutin Mirjačić rekao je okupljenima ispred zgrade Vlade u Podgorici, da je usvojena Rezolucija “sramna”.

On je kazao da ne žali samo srpske žrtve, već i muslimanske, ali da ne može prihvatiti da su samo Srbi genocidni.

“Prije rata su svi narodi živjeli u miru”, kazao je Mirjačić.

Prema njegovim riječima, Srbi i Muslimani mogu se pomiriti zajedno za stolom, “a ne da ih miri Amerika, Engleska i Njemačka”.

Peđa Klakor kazao je da “Vladino podržavanje sramne Rezolucije predstavlja političko samoubistvo”.

“Nema nazad. Živjela Crna Gora, živjela Srbija, živjela Republika Srpska”, zaključio je Klakor.

Okupljeni su poručili da će u narednim danima vidjeti šta će se dešavati u svijetu, ali da moraju biti složni.

Skupu su prisustvovali poslanik Ujedinjene Crne Gore Vladimir Dobričanin i potpredsjednik opštine Berane Mladen Premović, predsjednik Opštine Zeta Mihailo Asanović, predsjednik Prave Crne Gore Marko Milačić, bivša ministarka prosvjete Vesna Bratić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS