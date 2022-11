Podgoricu će voditi stručnost i nove ideje

Podgorica, (MINA) – Način na koji se Demokratska partija socijalista (DPS) ophodi prema rezultatima izbora na kojima su građani tražili promjene je loša poruka koju ta stranka šalje svima u Crnoj Gori, ali i međunarodnim partnerima, saopštio je jedan od lidera pokreta Evropa sad Jakov Milatović.

On je kazao da će, uprkos svim destruktivnim namjerama, izborna volja biti zaštićena.

“A Podgorica će u susret 19. decembru još jednom, simbolično, biti oslobođena od svega što joj je nanosilo štetu”, rekao je Milatović.

On je kazao da mirnu tranziciju vlasti koče činovnici DPS-a koji, kako je naveo, po ko zna koji put vraćaju dugove partiji od koje su u prošlosti profitirali, i to na račun građana.

“Svima je jasno da je situacija u kojoj se nalazimo način da se kupi vrijeme kako bi se zamaskirala nepočinstva i dovršili sumnjivi poslovi, koji su se decenijama obavljali u okviru lokalne vlasti”, navodi se u saopštenju.

Milatović je poručio da će i tome brzo kraj.

“Način na koji se DPS ophodi prema rezultatima izbora na kojima su građani tražili promjene je loša poruka koju ta partija šalje svima u Crnoj Gori, ali i našim međunarodnim partnerima”, rekao je Milatović.

Prema njegovim riječima, revanšizma će biti samo prema korupciji, partitokratiji, lažnim diploma, ustaljenim šemama i lošem upravljanju.

“Mandat sam dobio zahvaljujući građanima, koji su prepoznali iskrene namjere da u sistemu lokalne samouprave vlada dobro upravljanje, meritokratija i transparentnost”, dodao je Milatović.

On je poručio da će od prvog dana biti posvećen razvoju grada, izgradnji infrastrukture i sadržaja potrebnih da Podgorica bude pravi evropski grad.

“Nužno je da politika u Crnoj Gori postane samo sukob ideja, a ne ukrštanje partijskih knjižica koje su do sada odabranima donosile poslove, stanove i funkcije”, kazao je Milatović.

Stručni ljudi, kako je rekao, dobiće šansu da znanje stave u službu napretka Podgorice, bez potrebe da reference oblikuje partijska knjižica.

