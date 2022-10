Glasanje prekinuto na dva biračka mjesta, izlaznost 19,5 odsto

Podgorica, (MINA) – Na ponovljenim izborima u Šavniku do deset sati glasalo je 19,5 odsto birača, a glasanje je prekinuto na dva biračka mjesta, saopšteno je iz Opštinske izborne komisije (OIK).

Glasanje u Šavniku danas se ponavlja na pet biračkih mjesta, i to u zgradi Opštine Šavnik i selima Komarnica, Mokro, Bijela i Kruševice.

Predsjednik OIK-a Dušan Radanović rekao je da je glasanje prekinuto na biračkim mjestima Kruševice i u Opštini Šavnik.

“Pojedini članovi biračkih odbora onemogućavaju birače da ostvare biračko pravo. Tvrde da ne Žive u Šavniku, iako su upisani u birački spisak i prošli su elektronsku identifikaciju”, rekao je Radanović, prenosi Portal RTCG.

On je kazao da će OIK zasijedati po svim prigovorima.

U Šavniku je, kako navodi RTCG, primjetno povećano prisustvo policije, a ugostiteljski objekti su zatvoreni.

Građani na izborima mogu da biraju između tri koalicije, a pravo glasa ima 821 birač.

Koaliciju “Prava stvar” čine Demokratska partija socijalista i Socijaldemokrate, a koaliciona lista „Idemo ljudi“ sastavljena je od predstavnika Demokrata, Pokreta Evropa sad i Ujedinjene Crne Gore.

U koaliciji „Za budućnost Šavnika” nastupaju Socijalistička narodna partija, Nova srpska demokratija i Demokratska narodna partija.

Birališta su otvorena od sedam do 20 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS