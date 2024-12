Po međunarodnim potjernicama ove godine uhapšeno 75 osoba

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je ove godine uhapšeno 75 osoba za kojima su raspisane međunarodne potjernice inostranih nacionalnih centralnih biroa (NCB), dok su u inostranstvu, po potjernicama podgoričkog INTERPOL-a, uhapšene 32 osobe, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je Uprava policije, preko Odsjeka za međunarodnu operativnu policijsku saradnju INTERPOL-EUROPOL-SIRENE, ove godine ostvarila značajne rezultate u borbi protiv kriminala intenzivnom saradnjom sa međunarodnim partnerima.

Kako se ističe, tokom godine, službenici NCB Interpol-a Podgorica su učestvovali u brojnim međunarodnim operacijama i aktivnostima, uključujući ključne inicijative EUROPOL-a i INTERPOL-a, što je rezultiralo konkretnim uspjesima na terenu.

„Ukupno je tokom godine uhapšeno 107 osoba na osnovu međunarodnih potjernica“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je u Crnoj Gori uhapšeno 75 osoba za kojima su raspisane međunarodne potjernice inostranih nacionalnih centralnih biroa.

„Dok su u inostranstvu, po potjernicama NCB INTERPOL-a Podgorica, uhapšene 32 osobe“, dodaje se u saopštenju.

Kako se navodi, analizom podataka za ovu godinu evidentno je da su najčešća krivična djela zbog kojih su potjernice raspisane povezana sa stvaranjem kriminalnih organizacija, trgovinom narkoticima i krivičnim djelima protiv života i tijela.

„Takođe, evidentan je porast aktivnosti u odnosu na prošli godinu, tokom koje je u Crnoj Gori uhapšeno 38 osoba po međunarodnim potjernicama, dok je u inostranstvu uhapšeno 30 osoba po potjernicama NCB Podgorica“, dodaje se u saopštenju.

Iz Uprave policije su poručili da će nastaviti da, kroz intenzivnu međunarodnu saradnju, doprinose globalnoj borbi protiv organizovanog kriminala i trgovine narkoticima, istovremeno radeći na jačanju bezbjednosti i pravne sigurnosti u zemlji i regionu.

