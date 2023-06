PES: Jasna pozicija o formiranju vlade nakon unutarstranačkih konsultacija

Podgorica, (MINA) – Pokret Evropa sad (PES) će, u narednih nekoliko dana, obaviti šire unutarstranačke konsultacije, nakon čega će izaći sa jasnom pozicijom u vezi sa formiranjem nove Vlade, saopšteno je iz te partije.

Iz PES-a su zahvalili svim građanima koji su im ukazali povjerenje na parlamentarnim izborima.

Oni su kazali da su zastupali program i viziju koja se primarno odnosi na unapređenje životnog standarda građana Crne Gore.

„Za nepunih godinu dana od osnivanja, naš Pokret je sa pozicije vanparlamentarne stranke postao najjača politička partija u zemlji, a u međuvremenu smo iz naših redova dobili predsjednika države, gradonačelnicu Podgorice i gradonačelnika Danilovgrada“, kaže se u saopštenju PES-a.

Iz te partije su istakli da su jako ponosni na činjenicu da su sve glasove dobili bez zloupotrebe državnih resursa, što, kako su naveli, njihov uspjeh čini dodatno većim.

Oni su zahvalili i partnerima PES-a na korektnoj saradnji i svim pojedincima koji su im pomogli da ostvare taj rezultat.

„U narednih nekoliko dana obavićemo šire unutarstranačke konsultacije, nakon čega ćemo izaći sa jasnom pozicijom u vezi formiranja nove 44. Vlade Crne Gore“, poručili su iz PES-a.

