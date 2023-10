Orlandić: Bojkot popisa važan za očuvanje integriteta Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Bojkot predstojećeg popisa stanovništva važan je korak za očuvanje integriteta i temeljnih vrijednosti Crne Gore, poručio je potpredsjednik Socijaldemokrata (SD) Danilo Orlandić.

On je kazao da se predstojeći popis ogleda prevashodno u odsustvu bilo kakve želje za upostavljanjem adekvatnog monitoringa.

“To jasno ukazuje na namjeru da se friziraju podaci, kako bi se na taj način otvorio prostor za etnički inženjering u funkciji promjene Ustava koja bi nakon toga uslijedila, a sve sa ciljem odustajanja od građanskog koncepta države”, smatra Orlandić.

On je upitao zašto kontrolni mehanizami danas nijesu prihvatljivi onim subjektima koji su tražili njihovo upostavljanje na popisu 2011. godine, a koje je tadašnja vlast prihvatila.

Prema riječima Orlandića, očigledno je da neko ne želi da obezbijedi transparentnost, odnosno odgovarajući monitoring i kontrolu cjelokupnog procesa popisa.

On je dodao da, sa druge strane, postoje jasni znaci politizacije popisa, uključujući uplitanje vjerskih i političkih figura izvan Crne Gore.

“Pa je evidentno da se ide u pravcu lažiranja podataka sa popisa kako bi se izvršio svojevrsni etnički inženjering,” dodao je Orlandić.

Kako je naveo, bojkot popisa stanovništva je, nažalost, jedina preostala opcija.

“To je jedini preostali način da se obesmisle lažni podaci koji se popisom žele prikazati i da se onemogući štetna politička agenda koja se nakon toga planira”, smatra Orlandić.

On je pozvao i druge političke subjekte, civilno društvo i međunarodne aktere da pažljivo razmotre tu situaciju i podrže napore za obezbjeđivanje fer i transparentnog popisa stanovništva u budućnosti.

“Bojkot popisa je važan korak za očuvanje integriteta i temeljnih vrijednosti Crne Gore”, zaključio je Orlandić.

