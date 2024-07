Organizovan prvi ciklus Programa razvoja menadžerskih vještina u zdravstvu

Podgorica, (MINA) – Konstantni napori menadžera u javnim zdravstvenim ustanovama moraju biti usmjereni na zdravlje pacijenata, dostupnost i blagovremenost zdravstvene zaštite i poštovanje zakonskih normi, kazao je ministar zdravlja Vojislav Šimun.

Iz Ministarstva zdravlja su saopštili da su organizovali prvi ciklus Programa razvoja menadžerskih vještina u zdravstvu, u cilju profesionalnog razvoja menadžmenta zdravstvenih ustanova i unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite u Crnoj Gori.

Kako su naveli iz tog Vladinog resora na Fejsbuku /Facebook/, Šimun je izrazio zadovoljstvo zbog apsolutne posvećenosti direktora koji su učestvovali na edukativnom skupu.

On je rekao da konstantni napori menadžera u javnim zdravstvenim ustanovama moraju biti usmjereni na dobrobiti koje podrazumijevaju zdravlje pacijenata, dostupnost i blagovremenost zdravstvene zaštite i poštovanje zakonskih normi.

„Ali i organizovanje službe koja njeguje zadovoljno osoblje, koje radi u podsticajnom okruženju i ima mogućnost profesionalnog napretka“, kazao je Šimun.

