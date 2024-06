Opozicija predala inicijative za razrješenje Injac i skraćenje mandata Skupštini

Podgorica, (MINA) – Socijaldemokrate (SD), Socijaldemokratska partija (SDP), Liberalna partija (LP) i Demokratska partija socijalista (DPS) predali su danas inicijative za razrješenje gradonačelnice Olivere Injac i skraćenje mandata Skupštini Glavnog grada.

Odbornik SD-a Miloš Mašković, na platformi X, rekao je da od danas teče rok za zakazivanje sjednice Skupštine Glavnog grada na kojoj će se odlučivati o inicijativama za razrješenje gradonačelnice i skraćenje mandata Skupštini koje su danas stavili u skupštinsku proceduru.

„To znači da sjednica mora biti zakazana najkasnije za 30 dana, a može biti i prije”, rekao je Mašković.

On je naveo da su inicijativu potpisali odbornici SD-a, SDP-a, LP-a i DPS-a.

„Što je dovoljan broj za zakazivanje sjednice na kojoj će se, uvjereni smo, staviti tačka na nedoraslost Pokreta Evropa sad (PES) da upravlja složenim sistemom Glavnog grada, koji su uspjeli da za samo godinu dana bace na koljena”, dodao je Mašković.

On je kazao da vjeruju da će građani već krajem septembra izaći na birališta.

„I adekvatno se izjasniti o radu svih nas u prethodnom periodu, a zbog straha od suda građana događaju se mnoge opstrukcije i vrše pritisci kako bi se prikrio rapidan pad PES-a započet na lokalnim izborima u Budvi“, zaključio je Mašković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS