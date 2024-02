Ograničavanjem trgovačkih marži unapređuje se životni standard

Podgorica, (MINA – BUSINESS) – Ograničenje trgovačke marže u veleprodaji i maloprodaji na pet do 15 odsto za dio osnovnih životnih namirnica, prehrambenih proizvoda i sredstava za održavanje higijene unaprijediće životni standard građana, poručio je poslanik Pokreta Evropa sad (PES) Milan Zečević.

On je podsjetio da je Crna Gora u velikoj mjeri i dalje uvozno zavisna, čime je podložna efektima globalne inflacije, koja je nastala ratnim sukobima u Ukrajini.

Prema riječima Zečevića, ukoliko Vlada ne može uticati na globalnu inflaciju, ograničenje trgovačkih marži jeste odgovorna mjera u dijelu ograničenja nekontrolisanog poskupljenja osnovnih životnih namirnica.

“Najave iz Vlade da će do kraje sedmice donijeti odluku kojom se ograničavaju trgovačke marže u veleprodaji i maloprodaji na pet do petnaest odsto za dio osnovnih životnih namirnica, prehrambenih proizvoda i sredstava za održavanje higijene, jeste još jedan konkretan potez, kojim će se unparijediti životni standard građana Crne Gore”, navodi se u saopštenju Zečevića.

On je ocijenio da se istovremenim uvećanjem minimalnih penzija, programom Evropa Sad 2 i ograničenjem trgovačkih marži stvaraju uslovi da i sva buduća povećanja minimalnih i prosječnih zarada u velikoj mjeri unaprijede životni standard građana.

