Odnose države i vjerskih zajednica dodatno unapređivati

Podgorica, (MINA) – Odnose države i vjerskih zajednica u Crnoj Gori treba dodatno unapređivati, u duhu međusobnog poštovanja i razumijevanja, poručili su crnogorski predsjednik Jakov Milatović i mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije.

Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika, Milatović je danas u razgovoru sa Joanikijem rekao da uvažava istorijsku ulogu Mitropolije crnogorsko-primorske (MCP) i arhijerejsku službu mitropolita.

„Milatović je podsjetio da u ovom periodu godine tri najbrojnije vjerske zajednice u Crnoj Gori obilježavaju velike vjerske praznike i, u tom smislu, zahvalio je mitropolitu na doprinosu koji daje njegovanju međuvjerskog sklada u Crnoj Gori“, kaže se u saopštenju.

Joanikije je naveo da je zadovoljan zbog današnjeg sastanka i upoznao je Milatovića sa najvažnijim aktivnostima MCP.

Iz kabineta predsjednika su rekli da su Milatović i Joanikije ukazali na izuzetnu važnu duhovnu misiju MCP, ali i eparhija budimljansko-nikšićke, zahumsko-hercegovačke i mileševske, posebno u kontekstu ostvarivanja Ustavom utvrđene slobode vjeroispovjesti pravoslavnih vjernika u Crnoj Gori.

„Sagovornici su konstatovali da odnose države i svih vjerskih zajednica u Crnoj Gori treba dodatno unapređivati, u duhu međusobnog poštovanja i razumijevanja“, kaže se u saopštenju.

