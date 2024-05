Odličan izborni rezultat najava jačanja građanskih snaga

Podgorica, (MINA) – Koalicija Socijaldemokratske partije (SDP), Socijaldemokrata (SD) i Liberalne partije (LP) uspjela je da ostvari odličan rezultat na izborima u Budvi, saopštili su iz SDP-a, dodajuči da je to najava jačanja građanskih snaga.

Iz SDP-a su zahvalili građanima Budve koji su u nedjelju podržali listu “Čist izbor – Petar Odžić – SDP, SD, LP i građani”, kao i svima koji su učestvovali u izbornom procesu i doprinijeli da on prođe u demokratskoj atmosferi.

„Želimo istaći da je naša lista sa oko pet odsto osvojenih glasova jedina koja je bez značajnih državnih ili lokalnih resursa, koje su se za pojedine liste mjerile stotinama hiljada EUR, uspjela da ostvari veoma dobar rezultat, u neravnopravnoj borbi“, navodi se u saopštenju.

Iz SDP-a su ocijenili da su funkcionerska kampanja, pritisci na zaposlene, zloupotreba državne i lokalne vlasti i javnih i lokalnih preduzeća, bili izraženi više nego bilo kada u do sada održanim izbornim ciklusima.

Oni su kazali da je, i pored toga, njihova lista uspjela da bude glas onih koji na politiku gledaju kao na šansu za promjene na bolje i časno zanimanje.

„Svakako da ovaj rezultat pokazuje da građani Crne Gore pozitivno reaguju na okupljanje progresivnih građanskih snaga, koje mogu dati adekvatan odgovor na izazove sa kojima se kao država i društvo suočavamo”, navodi se u saopštenju.

Zbog toga, kako su rekli iz SDP-a, rezultat tima koji je u Budvi predvodio Odžić dodatno dobija na značaju.

„Kao najava daljeg snaženja na sljedećim lokalnim, ali i državnim izborima koje očekujemo do kraja godine“, naveli su iz SDP-a.

