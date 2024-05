Odbijene žalbe protiv rješenja o produženju pritvora Katniću i Lazoviću

Podgorica, (MINA) – Apelacioni sud odbio je kao neosnovane žalbe izjavljene protiv rješenja Višeg suda u Podgorici o produženju pritvora bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i bivšem visokom policijskom funkcioneru Zoranu Lazoviću.

Iz Apelacionog suda saopštili su da su žalbe protiv rješenja Višeg suda izjavili okrivljeni Katnić, njegovog branilac, kao i branioci Lazovića.

Apelacioni sud, kako su naveli, usvojio je žalbu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) i preinačio isto rješenje na način što je Lazoviću pritvor produžen i po pritvorskom osnovu iz člana 175 stav 1 tačka 4 Zakonika o krivičnom postupku (ZKP).

Iz Apelacionog suda su rekli da je tu odluku vijeće tog suda donijelo na sjednici koja je održana danas.

Kako su naveli, rješenjem Višeg suda produžen je pritvor za još dva mjeseca Lazoviću, zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i dva krivična djela zloupotreba službenog položaja.

„A Katniću zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i dva krivična djela zloupotreba službenog položaja“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Viši sud u Podgorici produžio pritvor okrivljenima po pritvorskim osnovima iz člana 175 stav 1 tačke 1 i 2 ZKP-a, zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva i da bi okrivljeni ostankom na slobodi mogli ometati postupak uticajem na svjedoke.

Iz Apelacionog suda su rekli da je određeno da će pritvor trajati po tom rješenju do 14. jula.

„Apelacioni sud je Lazoviću produžio pritvor i po pritvorskom osnovu iz člana 175 stav 1 tačka 4 ZKP-a, budući da je ocijenio da su ispunjeni uslovi u pogledu visine zaprijećene kazne i da postoje teške okolnosti djela koje istom daju karakter posebno teškog, a ogledaju se u načinu izvršenja predmetnog krivičnog djela“, kaže se u saopštenju.

