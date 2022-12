Odbijena žalba na rješenje o zadržavanju Čađenovića

Podgorica, (MINA) – Sudija za istragu odbio je žalbu branioca specijalnog tužioca Saše Čađenovića na rješenje o njegovom zadržavanju.

To je Vijestima saopštio portparol Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) Vukas Radonjić.

Čađenović je u petak uhapšen po nalogu SDT-a, a njemu se stavlja na teret da je, od sredine 2020. do ove godine, postao pripadnik kriminalne organizacije Kavački klan.

Tokom saslušanja je negirao krivicu, ali mu je specijalni tužilac Miloš Šoškić odredio zadržavanje od 72 sata.

Advokat Lazar Aković, branilac uhapšenog specijalnog tužioca, izjavio je žalbu na to rješenje, koja je odbijena.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS