Očuvati i njegovati nezavisnost ASK

Podgorica, (MINA) – Nezavisnost Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) mora se očuvati i njegovati, ali je neophodno učiniti sve da se obezbijedi kontrola rada direktora ASK, kazao je predsjednik Skupštine Andrija Mandić.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Mandić se sastao danas sa predsjednikom Sindikata ASK Dušanom Drakićem i predsjednikom Sindikata uprave i pravosuđa Nenadom Rakočevićem.

Mandić je predsjednicima sindikata saopštio da je iz medija upoznat sa problemom sa kojim se suočavaju u ASK i apostrofirao da je Skupština tu da rješava probleme građana kroz zakonodavne okvire.

“Predsjednik je zajedno sa delegacijom konstatovao da se nezavisnost ASK, koja je propisana zakonom, mora očuvati i njegovati, ali da je neophodno učiniti sve da se obezbijedi kontrola rada direktora ASK”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, Drakić je ukazao na probleme sa kojim se kao sindikat suočavaju u ASK-u.

“Drakić je saopštio da članovi sindikata trpe torturu i mobing i da je cijela agencija žrtva pogrešnih praksi, kao i nedostatka savjeta koji bi kontrolisao sadašnju direktoricu u toj agenciji. Dodao je da su kao sindikat podnijeli 3 krivične prijave protiv iste, te uputio apel predsjedniku Skupštine da se njihov problem riješi kroz zakonodavni okvir”, kaže se u saopštenju.

Rakočević je rekao da trenutno ne postoji mogućnost da se izabere novi savjet i predložio da ulogu biranja savjeta preuzme Odbor za antikorupciju ili da se mijenja postojeći sastav komisije koja bira članove savjeta.

