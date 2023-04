Oboljeli od malih boginja iz Srbije tokom inkubacije boravio u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Osoba iz Srbije koja je oboljela od malih boginja, boravila je u periodu inkubacije u Crnoj Gori, saopštili su iz Instituta za javno zdravlje (IJZ), dodajući da za sada nema prijava sumnje na obolijevanje u Crnoj Gori povezano sa tim slučajem.

Iz IJZ su su kazali da su obavještene sve nadležne institucije u Crnoj Gori u skladu sa nacionalnim i međunarodnim protokolima.

“Za sada ne postoji prijava sumnje na obolijevanje od malih boginja u Crnoj Gori povezanih sa ovim slučajem”, naveli su iz te zdrasvtvene ustanove.

Kako su istakli, sprovedene su sve neophodne protivepidemijske mjere prema oboljelom i kontaktima, u cilju spriječavanja i suzbijanja širenja pomenute zarazne bolesti.

Iz IJZ su apelovali na roditelje i staratelje da vakcinišu djecu MMR vakcinom.

“Epidemija malih boginja u susjednim državama je još uvjek niskog inteziteta ali svaki novi potvrđeni slučaj obolijevana iziskuje dodatni alarm za sve roditelje u Crnoj Gori koji još uvjek nijesu zaštitili svoju djecu od obolijevanja”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da se, usljed povećanog kretanja putnika u periodu praznika i predstojeće ljetnje sezone, povećava i mogućnost transmisije virusa, što predstavlja poseban oprez obzirom na niske obuhvate MMR vakcinom u Crnoj Gori.

Iz IJZ su kazali da niska stopa stope imunizacije djece MMR vakcinom može voditi samo ka novoj epidemiji među najugroženijima.

“Stoga vjerujemo da ćemo uz pomoć roditelja uspjeti da spriječimo epidemiju malih boginja u našoj zemlji i sačuvamo zdravlje najmlađih članova našeg društva”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS