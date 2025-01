Neće pregovarati u parlamentu oko poštovanja Ustava

Podgorica, (MINA) – Parlament Crne Gore biće odblokiran kada se vrati poštovanju Ustava i zakona države, kazao je poslanik Socijaldemokrata (SD) i predstavnik Evropskog saveza (ES), Nikola Zirojević.

On je poručio da u parlamentu neće pregovarati oko poštovanja Ustava.

“Ne znam kako je potrebno da saopštimo, napišemo, nacrtamo, ispjevamo, kako parlamentarnoj većini, tako i Delegaciji Evropske unije (EU) – oko poštovanja Ustava Crne Gore u Parlamentu Crne Gore ne pregovaramo”, saopštio je Zirojević.

Kako je dodao, nema potrebe da ih zovu i pokušavaju sa pritiscima, ni pasivnim, ni aktivnim.

“Parlament će biti odblokiran kad se vrati poštovanju Ustava i zakona ove države. Pa kome odgovara da se gazi Ustav, neka to implementira u svojoj državi – mi nećemo”, rekao je Zirojević.

On je kazao da je, ukoliko je cilj rješavanje političke krize u Crnoj Gori, adresa parlamentarna većina.

„S njima ove stvari dogovorite i opozicija će, za razliku od njih, kao i uvijek do sad biti konstruktivna na evropskom putu. Ali ne po cijenu da izgubimo državu”, zaključio je Zirojević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS