Naredna dva dana obilne kiše i jak olujni vjetar

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će sjutra i prekosjutra biti pod uticajem ciklona, što će usloviti jako nestabilno vrijeme sa obilnom kišom i jakim, kratkotrajno i olujnim udarima južnog vjetra, saopštili su iz Zavoda za hirometeorologiju i seizmologiju (ZHMS).

ZHMS je izdao upozorenje na vanrednu meteorološku situaciju i na ciklone.

Iz ZHMS su rekli da će se nestabilne vremenske prilike, skoro svakodnevno sa kišom i grmljavinom, nastaviti do subote.

“Sjutra i u utorak područje Crne Gore i region – sjeverozapad Albanije, jug Bosne i Hercegovine i dio Dalmacije, biće pod uticajem ciklona. Taj meteorološki sistem usloviće jako nestabilno vrijeme sa obilnom kišom i jakim, kratkotrajno i olujnim udarima južnog vjetra”, naveli su iz ZHMS.

Iz ZHMS su kazali da se u primorskim predjelima Crne Gore, planinskom zaleđu Jadrana, centralnim, jugoistočnim i zapadnim predjelima očekuje obilna količina kiše, naročito na jugoistoku države i u širem regionu Podgorice prema granici sa Albanijom.

Kako su rekli, u višim predjelima na sjeveru i duž obale očekuje se jak, na udare olujni vjetar, južnih smjerova.

“Takođe, potencijalno moguće su kratkotrajne olujno-vremenske nepogode (olujni oblaci sa jakom kišom, kratkotrajno jakim olujnim vrtložnim udarima vjetra i jake grmljavinske procese)”, naveli su iz Zavoda.

Iz ZHMS su kazali da ta meteorološka situacija, na primorju, u planinskom zaleđu obale, a ponegdje i centralnim predjelima, potencijalno može da generiše kratkotrajne probleme zbog naglog priliva obilne količine vode, sa rizikom od „Flashflood“ efekta u urbanim sredinama, naročito na mjestima gdje je narušeno prirodno oticanje vode, bujičnim tokovima i saobraćajnicama.

“Kao i na mjestima gdje su vršeni ili se vrše ozbiljni građevinski zahvati većeg obima, gdje je narušena prirodna povezanost tla i na lokalitetima koji su potencijalno osjetljivi na odrone i klizišta”, dodali su iz Zavoda.

Kako su naveli, kratkotrajno je moguće otežano funkcionisanje svakodnevnih redovnih aktivnosti.

“Moguće su smetnje, prekidi ili otežano funkcionisanje infrastrukturnih sistema (sve vrste saobraćaja, elektroenergetski sistem za prenos i distribuciju električne energije, telekomunikaciona infrastruktura)”, rekli su iz Zavoda.

