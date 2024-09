Nabavljena dva nova presretača marke BMV

Podogrica, (MINA) – Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) nabavilo je dva nova presretača za Mobilnu jedinicu saobraćajne policije čime su, kako je saopšteno iz tog Vladinog resora, unaprijeđeni kapaciteti policije za nadzor saobraćaja.

Iz MUP-a su kazali da nastavljaju sa modernizacijom saobraćajne policije, a u cilju poboljšanja bezbjednosti na putevima nabavljena su dva nova presretača marke BMW 430D X Drive.

„Ova vozila, opremljena naprednim tehnologijama za detekciju saobraćajnih prekršaja, već su uključena u svakodnevni rad i značajno će unaprijediti nadzor saobraćaja“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će povećana brzina i efikasnost reakcije na prekršaje kao što su prekoračenje brzine, agresivna vožnja i nepoštovanje saobraćajnih propisa, direktno doprinijeti poboljšanju bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju.

„Sa odličnim tehničkim karakteristikama, kao što je ubrzanje od 0 do 100 kilometara na sat (km/h) za manje od 5,3 sekunde i maksimalnom brzinom od 250 km/h, ovi presretači omogućavaju policiji brz i efikasan odgovor u hitnim situacijama“, dodaje se u saopštenju.

Iz MUP-a su rekli da su vozila opremljena kompletnom svjetlosnom i zvučnom signalizacijom, kao i najmodernijim radarskim uređajima za precizno evidentiranje prekršaja u realnom vremenu.

Kako su dodali, očekuje se da će presretači doprinijeti smanjenju broja saobraćajnih nesreća, kao i preventivnom djelovanju, omogućavajući policiji da bude stalno prisutna na ključnim saobraćajnicama.

„Ovo je samo jedan u nizu koraka koji Ministarstvo preduzima kako bi poboljšalo saobraćajnu bezbjednost i stvorilo sigurnije puteve za sve građane“, poručuje se u saopštenju.

