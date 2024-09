Na Internacionalnom sajmu knjiga preko 70 izlagača

Podgorica, (MINA) – Na ovogodišnjem Internacionalnom sajmu knjiga u Podgorici učestvovaće preko 70 izlagača, najavila je sekretarka Sekretarijata za kulturu Glavnog grada Snežana Tomanović, dodajući da će biti organizovano i više od 40 pratećih programa.

Kako je saopšteno iz Sekretarijata za kulturu Glavnog grada, Sajam će biti svečano otvoren na Trgu nezavisnosti 2. oktobra, a trajaće do 6. oktobra.

Tomanović je, na konferenciji za medije povodom X Internacionalnog sajma knjiga, rekla da će ove godine prateći programi biti realizovani na različitim gradskim lokacijama.

Prema njenim riječima, prateći program biće organizovani u Galeriji Art, na ljetnjoj pozornici u Staroj varoši, u Kuslevovoj kući, Kinoteci, Crnogorskom narodnom pozorištu i Njegoševom parku.

“Takav koncept otvara mogućnost tranformacije Sajma u Festival knjige već od sljedeće godine”, rekla je Tomanović.

Ona je rekla da će, u susret Sajmu, 30. septembra i 1. oktobra, u 20 sati, na ljetnjoj pozornici u Staroj varoši biti prikazani filmovi “Leto kada sam naučila da letim” i “Čuvari formule”, nastali prema književnim djelima.

U saopštenju Sekretarijata za kulturu navodi se da je Tomanović posebno zahvalila ambasadorki Italije u Crnoj Gori Andreini Marseli i konstruktivnom odnosu Ambasade, ali i na višegodišnjoj korisnoj i plodonosnoj saradnji.

“A posebno na doprinosu da Sajam iz godine u godinu bude sadržajniji i kvalitetniji”, navela je Tomanović.

Kako je dodala, zahvaljući tome, ove godine će na Sajmu učestvovati pisac Lorenco Marone, jedan od najznačajnijih savremenih italijanskih autora, koji je nedavno objavio novi roman “Plavo pero”.

“Uz potporu i u organizaciji Sekretarijata roman “Plavo pero” će biti preveden na crnogorski jezik i objavljen u hiljadu primjeraka. Biće to, važno je istaći, prvi prevod tog romana na neki od ex-yu jezika”, rekla je Tomanović.

Ona je istakla i da će u okviru sajma biti organizovana donacija knjiga, u kojoj će svaki posjetilac moći da jednu ili više knjiga donira Dječijoj bolnici ili Domu starih u Podgorici.

Kako je kazala, biće organizovane i radionice za srednjoškolce “Čitanje medijske poruke”, kao i zanimljive promocije knjiga za djecu.

“Ovogodišnje izdanje Sajma biće ne samo lijepo druženje uz knjige, već će i grad disati knjigama u tih nekoliko dana oktobra”, zaključila je Tomanović.

Umjetnički direktor Sajma Vasko Raičević rekao je da će prateći programi, kao i prethodnih godina, biti kombinacija domaće i regionalne književnosti, sa promocijama određenih evropskih autora.

“Na sajmu će se predstaviti pored autora iz Italije, i autori iz Poljske, Engleske, Velsa, Austrije”, rekao je Raičević.

Kada je u pitanju region, kako je dodao, učestvovaće autori koji predstavljaju određene trendove.

Raićević je rekao da će sa crnogorske književne scene biti predstavljeni oni koji su objavili sve knjige kod izdavača u regionu i biće ih, kako je kazao, više nego ranijih godina.

U saopštenju se navodi da je Bojana Maraš iz kompanije Mtel, koja je ove godine Generalni sponzor Sajma, istakla da su kao kompanija svjesni da je ulaganje u obrazovanje najbolja investicija.

“Osim što će biti Sajam knjiga, ovo će biti i sajam prijateljstva kao što i kaže slogan kompanije Mtel “Imate prijatelje”, a svima nam je od djetinjstva knjiga najbolji drug”, rekla je Maraš.

