MVP: Počionioci zločina u Moskvi moraju odgovarati

Podgorica, (MINA) – Počinioci napada na Krokus siti hol kod Moskve moraju odgovarati za taj zločin, saopšteno je iz crnogorskog Ministarstva vanjskih poslova (MVP).

Oni su na mreži X rekli da najoštrije osuđuju žestoki napad na Krokus siti hol.

“Počinioci ovog zločina moraju odgovarati. U ovom teškom trenutku naše misli su sa porodicama žrtava, dok se nadamo oporavku povrijeđenih”, kaže se u objavi MVP-a.

U napadu je, prema posljednjim informacijama, poginulo najmanje 100 ljudi, a povrijeđeno preko 140.

Rojters je objavio da je Islamska država preuzela odgovornost za napad, ali da ti navodi još nijesu nezavisno potvrđeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS