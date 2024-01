MUP i Vlada dokazali posvećenost ubrzanju integracionog procesa

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore i Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) već su konretno dokazali posvećenost ubrzanju integracionog procesa, ocijenio je resorni ministar Danilo Šaranović u razgovoru sa ambasadorkom Slovenije Bernardom Gradišnik.

Kako je saopšteno iz MUP-a, na sastanku je zaključeno da se odnosi Crne Gore i Slovenije zasnivaju na principima iskrenog prijateljstva i uzajamne podrške i da dosadašnji dobri rezultati saradnje daju podsticaj za njeno dalje unapređenje.

Šaranović je zahvalio na snažnoj podršci Slovenije Crnoj Gori na putu učlanjenja u Evropsku uniju (EU).

“On je istakao da su MUP i Vlada Crne Gore već konretno dokazali posvećenost ubrzanju integracionog procesa, što je Gradišnik potvrdila kroz afirmaciju postignutih rezultata u ključnim poglavljima”, kaže se u saopštenju.

Šaranović je rekao da su rad i rezultati koje je Vlada pokazala dokaz odlučnosti u rješavanju izazova kako na planu bezbjednosti, tako i na podizanju kapaciteta MUP-a, a sve u cilju postizanja snažnih rezultata u borbi protiv kriminala i korupcije, na prvom mjestu.

On je, govoreći o usvajanju Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, kazao da je to potvrda posvećenosti ispunjavanju međunarodnih obaveza.

Šaranović je istakao da će u budućnosti sve aktivnosti biti usmjerene na dostizanje standarda na kojima počivaju savremene evropske države.

Na sastanku je, kako je saopšteno iz MUP-a, konstatovana odlična saradnja dvije države na planu unutrašnjih poslova, naročito u oblastima suzbijanja kriminaliteta, zaštite i spašavanja i borbe protiv trgovine ljudima.

„Crna Gora ima policijskog oficira za vezu u Ljubljani, a zahvaljujući kontinuiranoj razmjeni iskustava sa kolegama iz Slovenije i mnogobrojnim obukama i projektima unapređujemo kapacitete crnogorske policije ali i cjelokupnog sistema bezbjednosti“, poručio je Šaranović

Gradišnik je kazala da Crna Gora u Sloveniji ima pouzdanog saveznika.

Ona je poručila da će Slovenija nastaviti da pruža ekspertsku pomoć i podržava Crnu Goru, koju vide kao predvodnicu evropskih integracija.

„Brojni uspješni projekti doprinijeli su učvršćivanju naše saradnje, a vjerujem da će period pred nama pružiti priliku za nove inicijative“, istakla je Gradišnik.

Na sastanku je zaključeno da će intenziviranje bilateralnih odnosa Crne Gore i Slovenije biti zajednički prioritet, čime se potvrđuje važnost jačanja regionalnih veza za rješavanje savremenih bezbjednosnih izazova.

