Mugoša: Održati skupštinsko saslušanje na temu vršnjačkog nasilja

Podgorica, (MINA) – Poslanik Socijaldemokrata i predstavnik Evropskog saveza Boris Mugoša podnio je skupštinskom Odboru za zdravstvo, rad i socijalno staranje inicijativu da se održi saslušanje nadležnih na temu vršnjačkog nasilja.

On je kazao da je posljednji nemili događaj u Baru izazvao ogromnu zabrinutost i po ko zna koji put aktuelizovao problematiku nasilja među djecom školskog uzrasta.

“Problematika vršnjačkog nasilja je izuzetno važna i zahtijeva kontinuiranu i efikasnu aktivnost brojnih segmenata društva”, naveo je Mugoša.

On je podsjetio da je na njegovu inicijativu, u maju prošle godine, održano skupštinsko saslušanje na temu Rizik, uzroci i posljedice vršnjačkog nasilja.

Kako je rekao, ponovna diskusija o toj temi bila bi dobra prilika i za sagledavanje realizacije ocjena i stavova donijetih na prošlogodišnjem saslušanju, koji su bili adresirani na određene institucije sistema.

