Mugoša: Izborni dan protiče bez neregularnosti

Podgorica, (MINA) – Na vanrednim parlamentarnim izborima u Crnoj Gori do devet sati glasalo je 5,42 odsto birača, saopšteno je iz Državne izborne komisije (DIK).

Predsjednik DIK-a Nikola Mugoš rekao je na konferenciji za novinare da su sva biračka mjesta otvorena i da izborni dan za sada protiče bez neregularnosti.

“Do sada nije podnesen nijedan prigovor, niti prijavljena nepravilnost koja bi ukazivala na kršenje biračkog prava”, rekao je Mugoša.

Prema podacim DIK-a, u Andrijevici je do devet sati glasalo 5,15 odsto birača, Baru 7,12, Beranama 5,3, Bijelom Polju 4,2, Budvi 5,13, na Cetinju 6,1, u Danilovgradu 6,97, a u Gusinju 1,45 odsto.

U Herceg Novom glasalo je 6,46 odsto birača, Kolašinu 6,49, Kotoru 5,12, Mojkovcu 6,97, Nikšiču 5,14, Petnjici 2,6, Plavu 4,49, Pljevljima 6,97, Plužinama 6,12 odsti, a u Podgorici 6,04 odsto.

U Rožajama je do devet sati izlaznost 2,21, Šavniku 10,83, Tivtu 6,6, Tuzima 1,87, Ulcinju 3,08 odsto, na Žabljaku 5,33, a u Zeti 5,42 odsto.

“Ukupna izlaznost do devet sati je 5,42 osto”, rekao je Mugoša.

On je rekao da ovaj izborni prices obilježava visoko interesovanje posmatrača, pa je danas u Crnoj Gori pristuno 1.989 domaćih i mežunarodnih posmatrača.

Glasačko pravo na izborima ima 542.468 građana, a biračka mjesta otvorena su do 20 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS