MPNI: U školi na Barutani nije održan predizborni skup

Podgorica, (MINA) – U Osnovnoj školi (OŠ) “Savo Kažić”, na Barutani, nije održan promotivni skup bilo koje partije, saopštili su iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) i pozvali sve političke aktere da se uzdrže od zloupotrebe obrazovnog sistema u političke svrhe.

Iz tog resora su kazali da su u medijima iznešeni neistiniti podaci i da u četvrtak, u OŠ “Savo Kažić”, nije održan predizborni skup.

„Jer takvim skupovima nema, niti će biti mjesta u bilo kojoj školi“, poručili su iz MPNI.

Oni su pozvali sve političke partije da se uzdrže od zloupotrebe obrazovnog sistema u političke svrhe.

„Te da jeftine političke poene skupljaju na druge načine, daleko od obrazovno-vaspitnih ustanova i od onog što smo mukotrpnim radom u prethodnih deset mjeseci uspjeli da podignemo i sagradimo na gotovo porušenim temeljima“, navodi se u reagovanju.

Iz MPNI su poručili da ostaju posvećeni jedinoj svojoj misiji – izvanredno obrazovanje za sve učenike i da neće dozvoliti da im se na tom putu ispriječe “jeftina politička podmetanja”.

Varja Pejković, direktorica OŠ “Savo Kažić”, pozvala je medije da obustave neistinite navode i da se izvine zaposlenima i učenicima te obrazovno- vaspitne ustanove zbog političke konotacije i neistina koje iznose na račun koriščenja prostorija škole.

„Pozivam vas da nas posjetite u cilju promovisanja postignuća naših učenika, a da politiku držite mimo škola kao što to i mi činimo“, poručila je Pejković.

