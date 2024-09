Ministarstvo odbrane: Nijesmo donijeli rješenje o prestanku službe Lazareviću

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo odbrane nije donijelo rješenje o prestanku službe generalu Zoranu Lazareviću, saopšteno je iz tog Vladinog resora.

Oni su, povodom navoda u medijima da je „Lazareviću uručeno rješenje o prestanku vojne službe“, kazali da resorni ministar Dragan Krapović, nije donio nikakvo rješenje o prestanku službe Lazareviću.

„I pisanje da će isti biti dostavljen Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje nije tačno“, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da plasiranje poluprovjerenih informacija može doprinijeti samo zbunjivanju javnosti i senzacionalizmu, „što svakako vjerujemo da nije nikome u interesu“.

Kako se dodaje, Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore do sada su kroz odličnu saradnju sa medijima blagovremeno informisali javnost o svim aktivnostima iz domena odbrane.

„Objavljivanjem neprovjerenih informacija zbunjujemo javnost, a interes mogu imati samo oni koji lično i politički žele uticati na cijeli navedeni slučaj“, kaže se u saopštenju.

