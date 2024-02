Miler: Važno brzo usvajanje medijskih zakona

Podgorica, (MINA) – Za Crnu Goru je značajno brzo usvajanje medijskih zakona, kao ključnog aspekta sprovođenja reformi vladavine prava u cilju ubrzavanja procesa pristupanja države Evropskoj uniji (EU).

To je poručio šef Jedinice za Crnu Goru i Srbiju u Generalnom direktoratu za proširenje Evropske komisije, Majkl Miler na sastanku sa ministarkom kulture i medija Tamarom Vujović.

Na sastanku je, kako je saopšteno iz Ministarstva kulture i medija (MKM), istaknuta pozitivna dinamika u prvih 100 dana rada Ministarstva.

Miler je, kako se navodi, izrazio zadovoljstvo kvalitetnom saradnjom i efikasnošću administracije na čelu sa Vujović, naglašavajući otvorenost za kontinuiranu podršku.

Miler je istakao da drugi sastanak za kratak period ukazuje na sjajnu dinamiku rada, naglašavajući da su poruke “ovog puta mnogo pozitivnije”.

On je, kako se navodi, ukazao na značaj brzog usvajanja medijskih zakona, kao ključnog aspekta sprovođenja reformi vladavine prava u cilju ubrzavanja procesa pristupanja Crne Gore EU.

Miler je naglasio potrebu punog usaglašavanja sa pravnom tekovinom EU, u cilju ostvarenja najviših standarda nezavisnosti, integriteta i odgovornosti medija, za šta je Unija proteklih godina obezbijedila obimnu podršku kroz niz projekata.

Vujović je, kako se navodi, podvukla predanost u ostvarivanju ciljeva u oblasti medijske reforme

Ona je rekla da je u proteklom periodu održan još jedan sastanak sa radnom grupom koja je radila na medijskim zakonima.

“Dobili smo i uvažili neke od sugestije, u nadi da postignemo balansirana rješenja u novom tekstu uvažavajući stavove sagovornika, ali i direktive i standarda EU u pogledu temeljnih prava”, rekla je Vujović.

Ona je dodala da su se potrudili da nađu najmanji zajednički imenitelj između svih opcija kako bi došli do najboljih mogućih rešenja.

“Što se tiče podrške DG NEAR, EU Delegacije i Savjeta Evrope, ona je na visokom nivou, što se ogleda u čestoj komunikaciji i susretima na kojima se razjašnjavaju nedoumice”, kazala je Vujović.

Ona je rekla da cijene sastanak koji je održan 7. februara na kome su ustanovljeni novi, ubrzani rokovi, i izražena obostrana namjera i želja da se posao konačno privede kraju.

“Time bi se Crna Gora ponovo našla u mehanizmu Kreativna Evropa, podprogram Mediji, a još važnije – ne bi ostalo nijedno otvoreno mjerilo za zatvaranje poglavlja deset – mediji i informaciono društvo”, istakla je Vujović.

Ona je naglasila važnost sva tri zakona – zakona o medijima, o javnom emiteru Radio-televiziji Crne Gore i o audiovizuelnim medijskim uslugama, kao osnovu harmonizacije crnogorskog okvira sa praksom u oblasti audiovizuelne politike.

“Sekretarijat za zakonodavstvo Crne Gore nije imao primjedbe sa aspekta njihove nadležnosti što predstavlja polazni osnov za interesorno usklađivanje sa ostalim resorima u Vladi”, rekla je Vujović.

Ona je zahvalila na nepodijeljenoj podršci i jasnim porukama i poželjnom redosljedu koraka koji su čuju od Milera.

“Naš cilj je da brzo i efikasno odradimo dio za koji smo odgovorni i da privedemo ovaj proces kraju”, zaključila je Vujović.

Iz MKM su rekli da su sagovornici zaključili da sastanak reflektuje predanost i dinamičan pristup medijskoj reformi, i namjeru da taj proces bude uspješno okončan u što skorijem roku.

