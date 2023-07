Milatović čestitao Hrvatskoj na deceniji članstva u EU

Podgorica, (MINA) – Crnogorski predsjednik Jakov Milatović čestitao je svom hrvatskom kolegi Zoranu Milanoviću i premijeru te države Andreju Plenkoviću na deset uspješnih godina Hrvatske kao punopravne članice Evropske unije (EU).

Milatović je na Tviteru /Twitter/ rekao da se uspjeh ogleda i kroz ulazak Hrvatske u Šengen i Eurozonu.

