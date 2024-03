Međudržavna saradnja preduslov za efikasnu borbu protiv kriminala i korupcije

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i Italija imaju zajednički interes da sarađuju u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije na svim poljima, ocijenjeno je na sastanku ministra pravde Andreja Milovića sa ambasadorkom Italije Andreinom Marselom i delegacijom Generalne Komande finasijske policije te zemlje.

Kako je saopšteno iz Ministarstva pravde, dvije degacije su zaključile da kriminal i veliki novac koji ga prati ne znaju za granice i da bez međudržavne saradnje nema ni efikasne borbe protiv tog velikog problema.

Milović je rekao da Ministarstvo pravde radi na tekstu krovnog memoranduma koji je sa ministrom pravde Italije, Karlom Nordijem, dogovoren tokom bilateralne posjete Rimu u februaru, koji će biti okvir za međudržavnu saradnju i osnova za konkretizaciju neposredne saradnje između institucija.

„Italija je pionir u borbi protiv organizovanog kriminala. Iz tog razloga, mi želimo da učimo od vas i primijenimo sva iskustva koja se mogu sprovesti kod nas”, kazao je Milović.

Kako je istakao, za Crnu Goru je saradnja sa Italijom od neprocjenjive važnosti.

“Za nas je saradnja sa Italijom od neprocjenjive važnosti, kao i iskustva i pomoć koju nam pružate i koju ćete nam pružiti na ovom polju“, kazao je Milović, navodeći da je Crna Gora veoma zainteresovana za primjenu italijanskog modela “antimafija zakona”.

Marsela je istakla da će Italija i njihova finansijska policija pružiti pomoć Crnoj Gori u borbi protiv organizovanog kriminala.

„Prvi veoma važan korak će biti obuka za vaše kadrove i institucije koje se bave ovom problematikom“, kazala je Marsela, dodajući da će saradnja jačati korak po korak.

General finasijske policije Italije, Vito Đordano, kazao je da je za borbu protiv organizvanog kriminala, osim znanja i odlučnosti, od presudne važnosti saradnja među institucijama unutar države i međunarodna saradnja.

„Vrlo je mali broj krivičnih djela koja nemaju veze sa novcem, a on ne zna za granice”, naveo je Đordano.

Zbog toga je, prema njegovim riječima, direktna i puna saradnja među institucijama i među državama uslov uspjeha.

“Moć naše finansijske policije leži na državnim institucijama, poreskoj upravi, carini i na pravosuđu. Ono je naš najveći poslodavac i partner”, objasnio je Đordano.

Milović je zahvalio gostima iz Italije na planiranoj pomoći i kazao da Ministarstvo pravde posvećeno radi na sređivanju legislative po instukcijama iz Brisela, kako bi Crna Gora za vrijeme belgijskog predsjedavanja ispunila uslov za usvajanje Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR).

On je rekao da Ministarstvo pravde radi na izmjenama i dopunama čitavog seta zakona koji će, kako je naveo, crnogorsko zakonodatsvo učiniti efikasnim i potpuno kompatibilnim sa pravnom tekovinom EU.

“Time će, uz reformu i sređivanje pravosudnih institucija, naš pravosudni sistem biti potpuno spreman za pristupanje Crne Gore EU”, kazao je Milović.

