Medojević: Vlada izgubila izborni legitimitet

Podgorica, (MINA) – Vlada Milojka Spajića izgubila je izborni legitimitet, ocijenio je predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević i dodao da pokušaji vaninstitucionalnog aranžiranja novih većina ne mogu doprinijeti stabilizaciji prilika u Crnoj Gori.

On smatra da je napuštanjem jednog od dva osnivača Pokreta Evropa sad, Jakova Milatovića, koji je na neposrednim izborima postao predsjednik Crne Gore, Vlada Spajića izgubila legitimitet.

“Ako je Milatović javno istakao da napušta PES zato što je ta partija pod rukovodstvom Spajića odustala od programskih principa, on je potvrdio stavove da je Spajić prije izbora prevario birače obećanjina o minimalnoj plati od 700 EUR na osnovu Programa Evropa sad dva, koji ne postoji”, naveo je Medojević na Fejsbuku /Facebook/.

On je dodao da je Vlada izgubila svaki legitimitet nakon, kako je rekao, otvorenog kršenja Ustava i zakona u vezi imenovanja vršioca dužnosti direktora Uprave policije i brutalnog kršenja postizbornog koalicionog sporazuma.

“Spajić nastavlja da vlada Crnom Gorom na bazi svojih privatnih odluka baziranih na ličnim ili grupnim interesima”, kazao je Medojević.

Kako je dodao, svako ko se javno zalaže za demokratiju, vladavinu prava i poštovanje Ustavnog poretka i evropskih standarda, mora osuditi “opasne zloupotrebe ovlašćenja od Spajića”.

Medojević smatra da su izbori jedino demokratsko i evropsko rješenje.

“Pokušaji vaninstitucionalnog aranžiranja novih većina mogu biti samo posledica političke korupcije i trgovine i ne mogu doprinijeti stabilizaciji prilika u Crnoj Gori”, ocijenio je Medojević.

