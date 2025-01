Marović: Izrada Nacrta ugovora o pristupanju Crne Gore EU nije gotova stvar

Podgorica, (MINA) – Izrada Nacrta ugovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji (EU) nije gotova stvar, kako to pokušavaju da predstave crnogorski zvaničnici, kazala je bivša ministarka evropskih poslova Jovana Marović.

Ona je podsjetila da je potencijalna izrada tog dokumenta prvi put spomenuta neposredno prije objavljivanja godišnjeg Izvještaja Evropske komisije (EK), u oktobru prošle godine, i kao takva se našla u njegovom nacrtu.

„I koliko je to bila neočekivana vijest, toliko je bila pozitivna i ohrabrujuća. Tada države članice nijesu dozvolile da ona i ostane u izvještaju, ali se u nešto izmijenjenom obliku našla u zaključcima Savjeta iz decembra“, kazala je Marović u intervjuu agenciji MINA.

Ona je dodala da je u oktobru pisalo da će Savjet preporučiti formiranje komisije koja bi radila na Nacrtu ugovora, a u decembru, kako je navela, stoji da je Savjet spreman da tako nešto preporuči kad i ako se zadrži potreban nivo reformi.

“Najprije, valja naglasiti da crnogorski zvaničnici obmanjuju javnost sa informacijama da je ugovor gotova stvar, jer „kad“ i „ako“ nije nikakva garancija da će do izrade u dogledno vrijeme i doći“, kazala je Marović.

Prema njenim riječima, u toj formi je ta rečenica samo podsticaj da se sa reformama nastavi.

„Ali svima nama kojima je članstvo u EU zaista bitno je drago što je tako nešto uopšte i spomenuto“, navela je Marović.

Govoreći o zatvorenim poglavljima, Marović je rekla da je procjena crnogorske administracije bila da država može da zatvori do deset poglavlja do kraja prošle godine i u skladu sa tom procjenom su i pripremani izvještaji.

„Ali je EK u avgustu ocijenila da su samo četiri spremna za zatvaranje. Naravno da bi bilo bolje da je privremeno zatvoreno deset poglavlja, jer bi to sa tri prethodna značilo da smo zatvorili više od trećine i onda bi u tehničkom smislu proces bio značajno olakšan“, navela je Marović.

Ona je kazala da je, u odnosu na sve što se vidjelo u prethodnih 12 i po godina, svaki napredak značajan.

„Ali valja istaći da je Izvještaj o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR) omogućio da uopšte sada možemo da govorimo o fazi privremenog zatvaranja poglavlja, a da smo i njega dobili u ovoj godini, pa se zaista mora pohvaliti rad administracije“, dodala je Marović.

Prema njenim riječima, važnije od broja zatvorenih poglavlja je to što je EK odobrila Crnoj Gori mapu puta o zatvaranju svih poglavlja do kraja naredne godine.

„I bez obzira što je ta mapa puta izazovna, što u 2026. treba da zatvorimo 20 poglavlja, samo postojanje takve procjene daje nam šansu i osnov da se nadamo da bismo zaista mogli ući u EU 2028“, smatra Marović.

Govoreći o tome što je Hrvatska blokirala poglavlje koje se odnosi na vanjsku politiku, Marović je kazala da, osim toga što to znači da već u prvoj godini Crna Gora kasni i nije ispunila zacrtani cilj, ona ima i politički problem na kojem mora uporedo da radi.

Ona smatra da taj politički problem, u smislu procedure, može na duže staze da uspori proces.

„Mi smo ranije imali prećutno aktiviranu klauzulu balansa, ali ovo je po prvi put da imamo direktnu blokadu nekog poglavlja. Pogoršanje odnosa stavilo je u prvi plan čitav niz otvorenih pitanja između dvije države“, kazala je Marović.

Ona je rekla da je blokada Hrvatske zapravo problem dublje prirode.

„I direktna blokada zatvaranja jednog poglavlja više je poruka o neprimjerenom i neprihvatljivom vrijednosnom okviru parlamentarne većine“, dodala je Marović.

Prema njenim riječima, Hrvatska je izabrala da tu poruku pošalje na najbezbolniji mogući način, blokiranjem jednog poglavlja.

„A ostavljajući prostor za ispunjenje agende 28. do 2028. Hrvatska je, dakle, veći prijatelj Crnoj Gori nego što je ova parlamentarna većina Hrvatskoj, ali i samoj Crnoj Gori“, smatra Marović.

Ona je kazala da poboljšanje odnosa između dvije države neće zavisiti samo od ispunjenja deset uslova koje je Hrvatska u „non-pejperu“ uputila crnogorskom Ministarstvu vanjskih poslova, uključujući i povlačenje Rezolucije o Jasenovcu, već i od pravog karaktera Vlade, koju trenutno, kako je navela, čine proruske stranke.

„A potpuno je logično, kad već uzimamo u obzir vanjske odnose, da država u čijoj Vladi sjede proruske partije ne može ući u nadnacionalnu tvorevinu koja stalno pojačava sankcije prema Rusiji“, dodala je Marović.

Upitana kako bi država trebalo da postupa, a da sačuva i integritet i put u EU, Marović je rekla da Crna Gora mora da rješava pitanja u prijateljskom duhu i vodeći računa o državnim interesima.

„Kompromis je ključna riječ, ali njega nije moguće postići po svim pitanjima, a posebno ne sada kada je očigledno da smo za pogoršanje odnosa krivi mi“, rekla je Marović.

Komentarišući rad aktuelne parlamentarne većine i Vlade u kontekstu EU integracije, Marović je rekla da je aktuelna Vlada bez dileme donijela ubrzanje evropskog procesa.

„I uprkos gledanju kroz prste i olakšicama koje je EU omogućila zbog brojnih okolnosti, prvi put ove godine smo prigrlili ideju o 2028. kao mogućoj godini pristupanja. Međutim, ova Vlada je u nekoliko navrata donosila jednostrane odluke kojima je maltene poništila postignuto“, rekla je Marović.

Prema njenim riječima, zbog toga premijer Milojko Spajić, kao najodgovorniji za to ako Crna Gora ne iskoristi ovu šansu, mora što prije da odluči da li mu je EU najvažniji cilj i u skladu sa tim i da postupa.

Marović je dodala da tu nema kalkulacija i nema podilaženja koalicionim partnerima.

„I ključna su dva koraka – priprema ozbiljnog dokumenta o preostalim obavezama na EU putu oko kojeg bi se gradio konsenzus na svakom koraku, i rekonstrukcija Vlade koja ne mora da uključi nove partije, ali mora da isključi one koje ne baštine evropske vrijednosti“, smatra Marović.

Ona je kazala da je sigurna da bi opozicione partije glasale za neophodne zakone i bez učešća u vlasti i da su one to i pokazale glasajući za IBAR zakone.

„Isto tako, za nastalu političku krizu nije kriva opozicija, jer je, kao što je više puta rečeno, ovo proces u kojem je potreban široki društveni konsenzus, a rad opozicije je potreban u mnogim segmentima, a posebno kod izmjene izbornog zakonodavstva“, rekla je Marović.

