Mandić: Rezolucija o Jasenovcu biće na dnevnom redu Skupštine

Podgorica, (MINA) – Rezolucija o genocidu u Jasenovcu naći se na dnevnom redu Skupštine Crne Gore, kazao je predsjednik parlamenta Andrija Mandić.

On je to rekao novinarima u Skupštini, upitan da prokomentariše izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da Crna Gora nikada neće donijeti rezoluciju o Jasenovcu.

Mandić je naveo da će se Predlog rezolucije o genocidu u Jasenovcu naći na dnevnom redu Skupštine Crne Gore.

„Kao što vam je poznato, većina poslanika je to potpisala i ja nemam sumnje da će se svi držati potpisa koji je obavezujući, bar u političkom životu, kao i ljudskim odnosima“, kazao je Mandić.

