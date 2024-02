Mandić: Neophodno da Vlada traje pun mandat

Podgorica, (MINA) – Crnoj Gori je neophodno da aktuelna Vlada traje pun mandat jer će tako napori države na evropskom putu biti uspješni, ocijenio je predsjednik Skupštine Andrija Mandić

On je, kako je saopšteno iz Skupštine, razgovarao je ambasadorkom Švedske Anikom Ben David.

Navodi se da je Mandić ambasadorku upoznao sa rezultatima koje je sa poslanicima u parlamentu postigao u protekla tri mjeseca, dodavši da je to više nego što je godinama ranije urađeno.

Saopšteno je da je Mandić apostrofirao da vjeruje u mlade, obrazovane ljude i da će upravo oni nositi proces evropskih integracija i činiti dio evropske porodice kroz svoja poznanstva i rad u brojnim institucijama Evropske unije (EU).

Mandić je kazao da Crnoj Gori znači podrška Švedske, kao i svih ostalih EU adresa.

On je, kako se dodaje, istakao da mir i stabilnost nemaju cijenu i da je neophodnost Crne Gore da sadašnja Vlada traje pun mandat, “jer će jedino tako naši napori na evropskom putu biti uspješni”.

Dodaje se da je Ben David istakla da Švedska snažno podržava Crnu Goru na njenom evropskom putu, jer je, kako je kazala, potreba kako same Švedske, tako i cijele EU da Crna Gora postane dio te porodice.

Ben David je čestitala Mandiću na uspostavljanju političkog konsenzusa u Skupštini oko ključnih pitanja koja se odnose na proces evropskih integracija, a koja je, kako je rekla, odavno trebalo da budu riješena.

