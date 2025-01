Mandić: Mojkovac duboko ukorijenjen u istoriji regiona

Podgorica, (MINA) – Mojkovac je duboko ukorijenjen ne samo u istoriji Crne Gore, nego i čitavog regiona sa značajem koji je kroz vijekove bio od presudne važnosti za taj kraj, kazao je predsjednik Skupštine Andrija Mandić.

On je, na današnjoj svečanoj sjednici povodom Dana opštine Mojkovac, podsjetio da su preteču savremenog Mojkovca, grad Brskovo, osnovali srednjovekovni srpski kralj Stefan Uroš Prvi Nemanjić i kraljica Jelena Anžujska Nemanjić.

Taj grad, koji je nastao sredinom 13. vijeka, ubrzo je, kako je istakao Mandić, postao ekonomski centar srednjovekovne države.

„Toliki značaj ovog mjesta potvrđuje i činjenica da je ovdje otvoren prvi rudnik srebra i kovan čuveni „brskovski srebrni dinar“ – zvanična valuta srednjovekovne Srbije, koja je bila priznata čak i u Veneciji, koja je kao što znamo tokom značajnog dijela istorije Evrope i svijeta bila centar trgovine“, dodao je Mandić.

On je, kako je saopšteno iz parlamenta, rekao da su dragocjenu vještinu rudarenja i prerade metala u crnogorske krajeve donijeli Sasi koji su izbjegli sa prostora današnje Njemačke.

Kako je naveo Mandič, tim ljudima se duguje velika zahvalnost jer su uspostavili potpuno novu privrednu granu koja je ogramnim prihodima preporodila državu i omogućila da se bolje živi, a između ostalog, da se sagrade divne srpske svetinje koje sijaju i u našem vremenu.

On je kazao da je u novijoj istoriji Mojkovcu bilo suđeno da ponovo snažno zakorači u istoriju koja nadrasta lokalni čak i državni nivo.

“Mojkovac je postao prvo oslobođeno mjesto u Prvom balkanskom ratu što se u vremenu probuđenog patriotizma kod država tadašnjeg Balkanskog saveza – Crne Gore, Srbije, Bugarske i Grčke izuzetno cijenilo i poštovalo”, naveo je Mandić.

On je rekao da je danas u narodnom pamćenju posebno urezan Božić 1916. godine kada je Mojkovac postao simbol žrtve, bratske ljubavi i vjere, dodavši da je taj herojski podvig ostao upisan zlatnim slovima u istoriji Crne Gore i Srbije.

„Naši junački preci poveli su tada poslednju bitku Kraljevine Crne Gore, a čast da njom komanduje pripala je serdaru Janku Vukotiću potomku onih velikih predaka koje je opjevao Petar II Petrović Njegoš u Gorskom vijencu“, naveo je Mandić.

Kako je rekao, Kolašinskoj i Durmitorskoj brigadi, kao i regrutskim bataljonima koji su vodili tu bitku ostala je slava da su baš oni zatvorili veliku epsku priču koja je više od dva vijeka nadrastala granice Crne Gore i slobodarstvom krijepila duh okupiranog Balkana.

Mandić je kazao da sjećanje na sve žrtve Mojkovačke bitke i danas oblikuje duh Mojkovca i cijele Crne Gore.

„Primjeri nekadašnjeg ekonomskog preporoda i neumrle vojničke slave ovog kraja treba da budu trajna inspiracija za novim podizanjem ovog grada i čitavog sjevera Crne Gore“, poručio je Mandić.

On je rekao da važni projekti čekaju spremni, a mlado rukovodstvo ove opštine mora da pokaže snagu, energiju i upornost kako bi se to što prije realizovalo.

„Ja imam u njih veliko povjerenje i očekujem samo dobre vijesti iz Mojkovca. Danas smo imali važne razgovore sa predsjednikom Vlade Srbije i čvrsto vjerujem u snažnu podršku naše braće za realizaciju nekih od tih projekata“, zaključio je Mandić.

On je na svečanoj sjednici podsjetio da se Crna Gora po drugi put u relativno kratkom vremenskom periodu, suočava sa nezapamćenom tragedijom, bolom i tugom koji su pogodili Cetinje.

„U najtežim trenucima, iskra zajedništva, solidarnosti i bratske ljubavi najjače zasija i vidimo da je cijela Crna Gora danas okupljena upravo oko tih vrijednosti, kako bi pružila mir u srcu i utjehu bližnjem svom“ , istakao je Mandić.

On je dodao da je dužan da se zahvali Srbiji i Republici Srpskoj na tome što su izrazili duboku solidarnost sa tragičnim gubitkom i proglasili dane žalosti.

„Bol ne može biti umanjena, ali se lakše podnosi kada znamo da nismo sami i da će nam se u najtežem trenutku pružiti bratska ruka pomoći“, dodao je Mandić.

