Lajčak: Realistična mogućnost da Crna Gora 2028. postane članica EU

Podgorica, (MINA) – Mogućnost da Crna Gora 2028. godine postane članica Evropske unije (EU) je realistična, ocijenio je specijalni predstavnik Unije za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana, Miroslav Lajčak.

On je danas, na marginama Bledskog strateškog foruma, razgovarao sa potpredsjednikom Vlade za vanjske i evropske poslove, Filipom Ivanovićem.

Kako je saopšteno iz Vlade, Lajčak je ocijenio da je od ključne važnosti da Crna Gora nastavi sadašnji momentum, kao i da ostane fokusirana na prioritetni cilj – članstvo u EU.

Lajčak je, navodi se, čestitao Crnoj Gori na dobijanju Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila.

On je istakao da je napredak koji Crna Gora ostvaruje prepoznat u EU i zemljama članicama i da predstavlja podsticaj za zemlje kandidate za članstvo iz regiona.

Ivanović je zahvalio Lajčaku na kontinuiranom zalaganju na afirmaciji evropske budućnosti Zapadnog Balkana i dodao da Crna Gora ostaje u potpunosti posvećena ispunjavanju obaveza iz evropske agende.

Iz Vlade su rekli da je na sastanku razgovarano i o aktuelnim regionalnim prilikama.

