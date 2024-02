Krapović poslao urgenciju VDT-u u vezi sa dešavanjima na Bogetićima

Podgorica, (MINA) – Ministar odbrane Dragan Krapović uputio je urgentni zahtjev vrhovnom državnom tužiocu (VDT) za preduzimanje radnji u cilju utvrđivanja postojanja krivičnog djela u slučaju, kako je naveo, napada na pripadnike Vojske Crne Gore (VCG) u Bogetićima 8. aprila 2021. godine.

Kako su naveli iz Ministarstva odbrane, više pripadnika Vojske je tog dana zadobilo tjelesne povrede kada je “Patriotsko-komitski savez” zaustavio autobus u kojem su bili zaposleni Ministarstva i VCG.

Krapović je, kako se navodi, poslao urgenciju sa ciljem utvrđivanja odgovornosti osoba koje su “nanijele povrede profesionalnim vojnim licima”.

“Urgenicija ka VDT-u poslata je sa ciljem zaštite integriteta pripadnika VCG i vraćanja njihovog povjerenja u Vojsku kojoj časno služe”, kaže se u saopštenju.

