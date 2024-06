Krapović: Evropska perspektiva nema alternativu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je, usvajanjem seta zakona neophodnih za dobijanje pozitivnog Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila u poglavljima 23 i 24 (IBAR), prešla značajnu etapu evropske dionice, ocijenio je ministar odbrane Dragan Krapović.

On je, kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, čestitao kolegama u Vladi, poslanicima u crnogorskom parlamentu i cjelokupnoj administraciji na velikom i predanom poslu i bezrezervnoj posvećenosti evropskom putu Crne Gore.

„Pokazali smo izuzetnu odgovornost i odlučnost u sprovođenju reformi, dodatno osnažujući našu evropsku perspektivu koja nikada ne može imati alternativu“, istakao je Krapović.

Kako je naveo, usvajanjem seta zakona neophodnih za dobijanje pozitivnog IBAR-a, Crna Gora je prešla smo „značajnu etapu evropske dionice, koja nikako ne znači da sada imamo pravo da usporavamo brzinu kojom se krećemo“.

„Naprotiv, sada je više nego ikada važno da pokažemo dodatnu odgovornost i nastavimo još odlučnije da jačamo naše institucije, našu ekonomiju i naše građanke i građane gradeći modernu, savremenu i evropsku Crnu Goru“, poručio je Krapović.

