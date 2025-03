Kos: Dijalog je evropski put i donosi održivo rješenje

Podgorica, (MINA) – Dijalog i potraga za kompromisom su evropski put i donose dugoročna održiva rješenja, kazala je evropska komesarka za proširenje Marta Kos.

Ona je u objavi na platformi X kazala da je sjajno vidjeti da su vlada i opozicija u Crnoj Gori to prihvatili.

„Ostavljajući po strani razlike kako bi se fokusirale na ubrzavanje reformi u vezi sa Evropskom unijom, za dobrobit svih građana Crne Gore“, dodala je Kos.

Predsjednik Pokreta Evropa sad Milojko Spajić i predstavnici opozicije potpisali sinoć sporazum kojim su se saglasili da u narednih sedam dana podnesu zahtjev za mišljenje Venecijanskoj komisiji u vezi sa procedurom konstatovanja prestanka mandata sutkinji Ustavnog suda.

