Koprivica: Rasvjetljavanje ubistva Jovanovića mora biti prioritet

Podgorica, (MINA) – Rasvjetljavanje ubistva glavnog i odgovornog urednika lista Dan Duška Jovanovića mora biti osnovni zadatak institucija pravne države, jer je to preduslov za ostvarenje pravde, poručio je potpredsjednik Vlade za politički sistem, prvosuđe i antikorupciju, Momo Koprivica.

Koprivica je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, položio vijenac na mjesto gdje je prije 20 godina mučki ubijen Jovanović, hrabri borac protiv korupcije i kriminala.

„Ubistvo Jovanovića je ne samo zločin bez kazne, već i svirep udar kriminalne hobotnice na slobodu svakog čovjeka u Crnoj Gori“, istakao je Koprivica.

On je rekao da je velika ljaga na obrazu institucija to što nalogodavci i izvršioci tog zločina nijesu do danas otkriveni i privedeni licu pravde.

„Rasvjetljavanje tog zločina i njegovih inspiratora i egzekutora mora biti osnovni zadatak institucija pravne država, jer je to preduslov za ostvarenje pravde”, poručio je Koprivica.

