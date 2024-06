Koprivica: Izmjene zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom korak naprijed

Podgorica, (MINA) – Svaka izmjena u Predlogu zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću korak je naprijed u odnosu na postojeće zakonsko rješenje, kazao je potpredsjednik Vlade Momo Koprivica, navodeći da je krajnji cilj uvođenje građansko-pravnog modela.

Koprivica je to rekao na sjednici Skupštine, na čijem dnevnom redu su predlozi izmjena zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću i o sprečavanju korupcije, kao i medijski zakoni.

On je naveo da uporedno pravo poznaje dva modela kada je u pitanju oduzimanje nelegalno stečene imovine.

To je, kako je rekao, građansko-pravni i krivično-pravni model oduzimanja imovine.

Koprivica je pojasnio da je razlika između ta dva modela u teretu dokazivanja porijekla imovine i u tome što se građansko-pravni model vodi, nakon određene faze, nezavisno od krivičnog postupka i što ne zavisi od ishoda krivčnog postupka.

On je kazao da je građansko-pravni neuporedivo efikasniji model oduzimanja nelegalno stečene imovine.

„Čuveni italijanski model je jedan od varijateta tog građansko-pravnog modela“, dodao je Koprivica.

U važećem zakonu, kako je rekao, usvojen je krivični model, koji je pokazao ozbiljne nedostatke u pogledu dužine trajanja, što je demotivisalo osobe koje vode te postupke.

“Bio je ograničavajući i u pogledu dometa, ukupnog dejstva i na kraju konačnih efekata“, dodao je Koprivica.

On je kazao da predložena izmjena Zakona predstavlja unapređenje krivičnog modela i donosi niz poboljšanja.

„Svaka izmjena je korak naprijed u odnosu na postojeće zakonsko rješenje, od definisanja imovinske koristi, povezanih osoba prema kojima se može usmjeriti postupak ispitivanja i oduzimanja nelegalno stečene imovine. Svakako je i u pogledu uvođenja novog instituta – finansijskog izviđaja, jedan korak naprijed“, naveo je Koprivica.

On je rekao da predložena izmjena nije krajnji cilj Vlade, već da je cilj uvođenja građansko-pravnog modela.

Kako je kazao Koprivica, u strategiji za borbu protiv korpcije, koju je Vlada usvojila pije tri dana, definisan je kao cilj građansko-pravni model oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djeatnošću.

„Dakle, da idemo prema italijanskom modelu, uz prilagođavanje specifičnostima institucionalnog konteksta Crne Gore“, naveo je Koprivica, dodajući da je to strateška obaveza Vlade.

Za izradu građansko-pravnog modela, kako je kazao, treba dosta vremena, kao i ekspertize i stručnih analiza.

Koprivica je rekao da upravo građansko-pravni model, koji je predviđen kao cilj Strategijom za borbu protiv korupcije, treba da dovede do toga da se utvrdi stvarno porijeklo imovine.

Ovo je, prema njegovim riječima, privremeno rješenje koje je efektivno, ima potencijal i može da posluži dok se ne usvoji novi zakon, za koji treba vrijeme i analiza.

„Pa bi onda tako mogli da objasnimo kako to (Milivoje) Katnić, nad kojim rone suze, od 205 hiljada, bez odbitka troškova života, zida kuću u Bajramovici od milion EUR. To su ozbiljna pitanja i zato nam zakoni služe“, naveo je Koprivica.

On je pohvalio dosadašnji rad Ministarstva pravde i dodao da su i predstavnici njegovog kabineta učestvovali u izradi tih zakona.

Koprivica je kazao da nije dovoljna samo zakonska norma, nego i onaj ko će da je sprovodi, da ne bi ostala „mrtvo slovo na papiru“.

„Potrebno nam je osposobljavanje institucija“, dodao je Koprivica.

Poslanik Pokreta Evropa sad (PES) Vasilije Čarapić kazao je da je Ministarstvo pravde uradilo dobar posao kada su u pitanju svi zakoni potrebni za dobijanje Izvještaja o procjeni ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR).

„Ničiji doprinos se ne unižava time što je Vlada donijela odluku da promijeni predstavnika predlagača“, dodao je Čarapić.

On smatra da Predlog zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću predstvalja unapređenje postojećeg zakonskog rješenja, u smislu da se povećava efikasnost u samom postupku oduzimanja imovine.

Predlogom zakona se, kako je rekao, proširuje opseg imovine koja može biti oduzeta.

„Između ostalog, i na digitalnu imovinu, što je napredak i usklađivanje sa evropskom praksom. Određeni segmenti zakona, koji su bili kritikovani od nevladinih organizacija ili stručne javnosti, su ispravljeni“, naveo je Čarapić.

On je dodao da je zakon dobio pozitivno mišljenje Evropske komisije.

„Ovo postaje jedno jako oružje za državu, koje može omogućiti da imamo prihode u budžetu upravo iz ovih izvora, i to je ona pravda o kojoj toliko dugo pričamo“, naveo je Čarapić.

Poslanik Građanskog pokreta URA FilIp Adžić ocijenio je da nijesu dobili efikasno zakonsko rješenje.

„Ovo je kozmetičko šminkanje zakona koji je predložila Demokratska partija socijalista 2015. godine. Taj zakon pokazao je velike manjkavosti“, smatra Adžić.

On je rekao da je za šest godina bilo svega 12 presuda i rješenja o oduzimanju imovine, prilikom kojih su oduzeti “zlatni lančići, prsteni, manžetne, automobil star 20 godina i neki beznačajni predmeti”.

Kako je naveo Adžić, ključna promjena koja je trebalo da se unese u izmjene Zakona je da postoje odvojeno krivični i građanski postupak.

“Nemojmo onda da ono što je predlog (Andreja) Milovića plasiramo kao italijanski model, jer je ovo sve bez italijanski model. Nemojmo da donosimo zakone koji su za jednokratnu upotrebu”, kazao je Adžić.

On je rekao da sa ovim zakonskim rješenjem „mafija može zadovoljno da trlja ruke“.

Nezavisna poslanica Radinka Ćinćur kazala je da predloženi zakon ne donosi ništa novo.

Ona je ocijenila da dosad niko nije bio spreman da se uhvati u koštac sa nelegalno stečenom imovinom.

Poslanik Demokrata Duško Stjepović kazao je da razumije navode opozicije da predloženi zakon nije ono „što su mnogi od nas priželjkivali“.

Predlog zakona, kako je ocijenio, predstavlja kvalitativno iskorak naprijed u odnosu na postojeće zakonsko rješenje.

Stjepović je rekao da je veoma važan momenat unapređenje koje se tiče uvođenja finansijskog izviđaja.

„To je jedna od novina koja govori da je ovo poboljšanje u odnosu na ono što je bio prethodni tekst. Ja vjerujem da ćemo doći do pravde u Crnoj Gori“, naveo je Stjepović.

Poslanik PES-a Miloš Pižurica kazao je da je zakon o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću važan ne samo zbog evropskog puta države, nego i svih građana Crne Gore.

„U Crnoj Gori, osim kriminalaca koji imaju enormnu imovinu, i bivši najviši predstavnici državnih institucija imaju enormno bogatstvo i ne mogu ga nikada objasniti“, naveo je Pižurica.

On smatra da parlament mora podržati predložene izmjene Zakona, ne samo zbog evropskog puta, već i zbog svih građana Crne Gore.

Poslanik PES-a Darko Dragović kazao je da je Crnoj Gori potreban građanski model bez kojeg, kako je rekao, nema sveobuhvatne i ozbiljne borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala.

„Nadam se da Vlada uveliko radi na izradi građanskog modela, koji još nije prepoznat u crnogorskom sistemu, koji ne može i ne smije biti ad hoc propis“, naveo je Dragović.

