KCCG: Dozvoljene posjete hospitalizovanim pacijentima

Podgorica, (MINA) – U Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) od danas su dozvoljene posjete pacijentima koji se nalaze na bolničkom liječenju, saopšteno je iz te zdravstvene ustanove.

Iz KCCG su rekli da je odluka o tome donijeta u skladu sa Naredbom o prestanku važenja naredbe za preduzimanje privremenih mjera za suzbijanje i sprečavanje prenosa novog koronavirusa, koju je donijelo Ministarstvo zdravlja, na osnovu predloga Instituta za javno zdravlje.

Posjete će se, kako su kazali, obavljati svakog dana, u terminu od 14 do 16 sati.

Iz KCCG su istakli da pacijenta u tom terminu može posjetiti samo jedna osoba, u trajanju od 20 minuta.

„Takođe, naglašavamo da posjetioci tokom boravka u bolesničkoj sobi, pored intenzivnih i poluintenzivnih jedinica, u odjeljenjima onkologije i hematologije obavezno nose ličnu zaštitnu opremu“, navodi se u saopštenju.

Iz KCCG su rekli da je prije ulaska u bolesničku sobu potrebno da se posjetilac javi odjeljenskom osoblju, kako bi dobio odgovarajuće smjernice.

„Posjeta pacijentu mora se odložiti, ukoliko posjetilac ima simptome i znake respiratorne infekcije i ukoliko ima akutnu gastrointestinalnu infekciju (povraćanje, dijareju)“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da prilikom posjete pacijentu nije dozvoljeno sjedenje na bolesničkom krevetu, dok je prije ulaska i nakon izlaska iz bolesničke sobe obavezna dezinfekcija ruku.

Te preporuke se, kako su kazali iz KCCG, mogu mijenjati u skadu sa trenutnom epidemiološkom situacijom.

Iz te zdravstvene ustanove su podsjetili da posjete u svim jedinicama intenzivnog liječenja imaju poseban, ograničen termin.

Oni su pojasnili da samo jedan član uže porodice ili staratelj, uz poštovanje protokola tih organizacionih jedinica, može posjetiti pacijenta uz nadzor medicinskog osoblja najduže deset minuta, svakog dana u periodu od 14 do 16 sati.

Posjete, kako su naveli iz KCCG, nijesu dozvoljene u Klinici za infektivne bolesti, Akušerskom odjeljenju, kao i Odjeljenju za terminsku novorođenčad Klinike za ginekologiju i akušerstvo.

„Istom Naredbom prestaje da važi i obavezno nošenje zaštitne maske u zdravstvenim ustanovama (izuzetak prethodno navedene situacije), kao i obavezno testiranje pacijenata na koronavirus za bolničko liječenje, zatim invazivne dijagnostičke i terapijske procedure“, kaže se u saopštenju.

