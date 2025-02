Kamo Śutra: Tražimo pravdu i odgovornost za Cetinje, za bezbjednu Crnu Goru

Podgorica, (MINA) – Neformalna studentska grupa “Kamo Śutra” traži pravdu i odgovornost za Cetinje, za bezbjednu Crnu Goru, poručeno je sa protesta koji je ta grupa organizovala večeras u Podgorici.

Protest, povodom neispunjenih zahtjeva nakon tragedije na Cetinju u kojoj je ubijeno 13 osoba, počeo je sa 13 minuta ćutnje ispred Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Predstavnici neformalne studentske grupe “Kamo Śutra” i građani prošetali su potom od MUP-a, preko mosta Milenijum, gdje su vezivali crvene trake, do spomenika kralju Nikoli ispred Skupštine.

Predstavnica grupe Itana Dragojević zahvalila je svima što su zajedno šetali i što ne zaboravljaju tragediju na Cetinju.

“Pošto naš premijer očigledno nije dobro razumio zahtjeve na crnogorsko-srpsko-hrvatskom-bošnjačkom jeziku, večeras ćemo ih ponoviti na njegovom maternjem – japanskom”, kazala je Dragojević.

Ona je podsjetila da traže ostavke ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića i potpredsjednika Vlade za odbranu i bezbjednost Alekse Bečića.

“Kamo Śutra” traži i reformu policijskih struktura, povratak građanskog obrazovanja, i da se posveti pažnja mentalnom zdravlju.

“Nadam se da će nas premijer konačno razumjeti”, poručila je Dragojević.

Ona je navela da je prošlo 50 dana od zločina na Cetinju i da nijesu dobili nijedan odgovor od nadležnih.

Dragojević je rekla da nijedan njihov zahtjev nije ispunjen.

“Vjerovatno su mislili da ćemo se umoriti i odustati. Jedini umor koji osjećamo je od njihovih praznih priča i obećanja”, rekla je Dragojević.

Ona je kazala da zločin koji se dogodio tiče se svih.

“Nadležne nažalost i dalje nije briga jer nije niko njihov bližnji. Mi bismo ovo radili i za njihovu djecu, za svakog građanina i zbog svačijeg bola”, poručila je Dragojević.

Prema njenim riječima, skup nema veze sa nečijim imenom, partijom, već je borba za osnovna ljudska prava.

“Pravo na život u sigurnom okruženju i pravi na život bez straha. Zato zahtjevamo odgovornost da rade svoj posao. Ako to ne mogu, treba da dođe neko drugi”, kazala je Dragojević.

Ona je zamolila sve građane koji ne mogu, ne žele da izađu na ulice, da ne čekaju da se “ovo desi nekom njihovom da bi podigli glas”.

“Ovdje stojimo ti i ja zajedno protiv problema. Ovdje postoji jedno veliko – mi. Mi tražimo pravdu i odgovornost za Cetinje, za bezbjednu Crnu Goru. Smjene i ostavke”, rekla je Dragojević.

Učesnici protesta nosili su transparente “Masira li ta fotelja?”, “Nekakva je kriza nekakvog morala”, “23 života nijesu samo broj”, “Crna i napaćena Gora”, “Mir je naša racija”.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS